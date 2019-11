Todos los grupos salvo Vox consensúan un manifiesto en el Parlamento andaluz por el 25N de acuerdo

Esto viene después de que Vox haya vetado que la Cámara autonómica haga una declaración institucional por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, puesto que su aprobación requiere la unanimidad de todos los grupos.

Mientras que el PSOE-A ha convocado un acto a las 12.15 horas en el busto de Blas Infante a las puertas del Salón de Plenos, la presidenta de la Cámara ha citado a los diputados para hacer lo propio a las 15,45 horas, minutos antes de que arranque la sesión plenaria prevista quince minutos después.

En ambos el manifiesto al que se da lectura para condenar la violencia machista es el mismo salvo por un párrafo que incluye el PSOE-A aludiendo a los valores del feminismo y un par en el otro relativo al consenso de la Cámara.

Al acto de la mañana han acudido diputados socialistas, liderados por la secretaria general y presidenta del grupo, Susana Díaz, y representantes de Adelante Andalucía, mientras que fuentes 'populares' han explicado que no han asistido por estar confundidos en la ubicación del mismo.

REPROCHES ENTRE EL PSOE-A Y BOSQUET

En rueda de prensa, Bosquet ha asegurado que no tenía constancia del acto del PSOE-A, que el manifiesto que ella ha impulsado "tiene la firma de los cuatro grupos" y es un "compendio" del que presentaron los socialistas y ella misma a principio de semana, una vez que Vox rechazó sumarse a condenar la violencia machista.

Además, ha defendido que se celebre el acto para dar lectura al texto a las 15,45 horas por ser la hora "más oportuna" a fin de que puedan participar el mayor número de diputados posibles ya que asistirán al Parlamento para la sesión plenaria. Está previsto que acuda el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Así se lo trasladé ayer a los portavoces y lo veían más conveniente", ha asegurado antes de explicar que no le constaba "ninguna otra convocatoria ni acuerdo" y que "lo procedente es que si se quiere hacer un acto se mande un escrito a la Presidencia, y no me ha llegado ninguno de ningún grupo".

Además, ha dicho que tenía constancia de que el PSOE-A había solicitado usar el Salón de Usos Múltiples pero "para celebrar un acto con asociaciones, no decía nada de manifiesto" y que no se le ha cedido por estar la petición fuera de plazo.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en otra rueda de prensa, ha considerado una "auténtica vergüenza" el "afán y el ansia de protagonismo" de Bosquet por convocar otro acto, esta tarde, "cuando había uno consensuado", el de las 12,15 horas. "El grado de dignidad ha tocado suelo", ha reprochado.

Ha reclamado que este asunto "tan importante" se debiera quedar fuera "de la dialéctica política", si bien censura que la presidenta "ha preferido dinamitar un acto para tener ella su minuto de gloria esta tarde", mientras "la ultraderecha sonríe desde la barrera".

Según ha explicado el socialista, el texto del manifiesto estaba acordado por los cuatro partidos, a excepción de Vox, y el acto sería "lo menos politizado" y con la presencia de Bosquet, dejando el protagonismo a las asociaciones de víctimas pero, "a partir de ahí, la presidenta del Parlamento, a la que se han sumado Cs y PP, se ha empeñado en que sea esta tarde" cuando "el acto estaba ya previsto a las 12,15 horas".

Además, Fiscal ha advertido de que Bosquet "no debía de haber permitido que Vox nos echara del corazón de la Cámara andaluza para leer un manifiesto de este tipo". "No nos va a arredrar ningún partido con prácticas más propias de matones", ha asegurado Fiscal, quien ha criticado que PP-A y Cs "le rían la gracia o no ejerzan presión con contundencia en un asunto tan importante".

EL MANIFIESTO: "NO PUEDE HABER FISURAS"

A las 12,15 horas, una joven estudiante ha sido la encargada de leer el manifiesto en el acto al que han acudido, además de representantes del PSOE-A y de Adelante, asociaciones como Feministas en Red, María Coraje, 13 Rosas por La Paz, Asociación Vida, Asociación de Mujeres de Bellavista, Federación Cerro Amate o la Asociación de Mujeres de los Remedios.

"Quienes desde el Parlamento representamos a toda la sociedad, queremos y debemos unirnos a esta jornada reivindicativa y de visibilización de una lacra y un drama que ataca, sin distinción, a mujeres de todo el mundo. No podemos permanecer indiferentes", sostiene el texto que ha leído Mila Vargas.

Tras recordar a las víctimas de esta lacra, añade que "es nuestro deber recordar a las víctimas, a sus hijos e hijas, a los y las huérfanas y a todo el entorno de las mujeres que sufren o han sufrido esta forma extrema de violencia machista, que no están solas".

Así, han querido ser la voz "de todas aquellas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género, a las que han denunciado y aún no han recibido respuesta, y a las que aún no han podido hacerlo", todo antes de hacer una mención especial a las niñas y adolescentes "que están expuestas a nuevas formas de violencia y control a través de las redes sociales, y a que son víctimas de la violencia sexual".

Y hace hincapié en que se debe hacer ver que la lucha contra la violencia de género "debe estar por encima de cualquier ideología y que sólo desde la unión de todas las fuerzas políticas, institucionales y sociales contra la violencia machista y la desigualdad, que está en la base de la misma, será posible su erradicación". "No puede haber fisuras", apostilla.

Igualmente, refrenda la normativa aprobada para hacer frente a la violencia de género y defiende que "debe ser aplicada y desarrollada plenamente, con todos los recursos económicos y humanos disponibles para que la unión de fuerzas que hoy queremos hacer visible sea diaria y persistente en Andalucía".

"Mientras siga existiendo una sola mujer víctima de la violencia machista, tendremos que seguir caminando desde todos los ámbitos" y que la lucha contra la violencia de género "es un compromiso colectivo y tiene que ser cuestión de Estado, como la sociedad lleva años reivindicando", asumiendo que "queda mucho camino por recorrer, especialmente en materia de prevención y de educación, también de protección y atención".

"Ni un caso más de violencia de género. Ni un asesinato más. Ni una menos", agrega antes de mostrar el compromiso del Parlamento a seguir avanzando en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, en el Pacto de Estado contra Violencia de Género; y en las leyes autonómicas de igualdad y contra la violencia de género, "y seguir defendiendo el derecho a vivir en una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres, sin machismo, en la que trabajemos de forma conjunta por la eliminación de una lacra que como sociedad no podemos permitir".

El párrafo que sí incluye el manifiesto leído en el acto del PSOE-A, y que no contiene el impulsado por Bosquet, recoge que "no podemos permanecer impasibles ante esta violencia, y tenemos que conocer en profundidad sus causas para poder combatirla, sin una sociedad igualitaria que avance en los valores del feminismo será imposible terminar con esta lacra machista. Por eso, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental".