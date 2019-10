Vox pide contención en el gasto electoral a los partidos para que todos concurran "con las mismas armas"

Vox está entre los partidos que se han comprometido ante notario a no colgar banderolas ni pegar carteles electorales para reducir el coste de la campaña. El PSOE intentó promover un acuerdo unánime del arco parlamentario en este sentido, pero el PNV no lo ha suscrito y ahora cada uno deberá decidir si lo aplica o no.

Según ha explicado Figaredo en declaraciones en el Congreso, Vox defiende que el gasto en campaña deber ser "racional" y "comedido" con independencia de que el dinero "venga del contribuyente, de los partidos o de financiación privada". Por eso se autoaplicará el frustrado acuerdo.

VEREMOS COMO EVOLUCIONA

Eso sí, ha hecho hincapié en que todos los partidos deberían hacer lo mismo para que "el contribuyente sienta en su bolsillo esa reducción" del gasto. "Si unos partidos tienen capacidad de gasto y otros no la situación que se daría sería paradójica porque nos tendrían más armas que los otros", ha dicho.

Figaredo ha explicado que si no se gasta en banderolas los partidos no podrán recibir indemnizaciones por ese concepto y ha avanzado que "la idea es que no se gaste tampoco en nada más", pero ha añadido que, en cualquier caso "habrá que ir viendo como evoluciona la situación".