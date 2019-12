Vox no cree en una investidura antes de fin de año, aunque "todo es posible"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que no cree que la investidura de Pedro Sánchez se produzca antes del fin de año, aunque estarán "pendientes de cualquier convocatoria" porque "todo es posible, lamentablemente".

"Aunque algunos quieren acelerar el reloj, no parece fácil el chantaje de los separatistas poniendo de rodillas una vez más al Gobierno y poniéndole contra la pared", ha dicho Ortega este martes en una entrevista en Antena 3.

Para el también diputado en el Congreso y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, "el gran problema es que los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, han preferido pactar siempre con quienes han chantajeado desde el separatismo las políticas nacionales".

Ortega Smith ha dicho también que "no callarán" a Vox a pesar de que se le quiera "difuminar" por la situación de sus escaños en el Congreso de los diputados, que considera un "agravio comparativo".

Según la distribución de escaños aprobada por la Mesa del Congreso este lunes, los diputados de Vox se sentarán en el ala derecha del hemiciclo, entre diputados del PP y del PNV en sus dos primeras filas y entre parlamentarios del PP y Ciudadanos en la tercera y cuarta.

En las filas superiores los de Vox se ubicarán entre los escaños del PP y de los grupos Mixto y Plural, y también contarán con seis diputados sentados justo tras otros seis parlamentarios de ERC.

"Por mucho que pretendan difuminar a la tercera fuerza política, como si no existiésemos", Vox "no dejará de defender todo lo que cree", ha dicho Ortega Smith, y ha asegurado que la distribución de los diputados de su partido "no respeta las normas democráticas ni el resultado de las elecciones".

Y ha lamentado que "lo terrible es que España se haya acostumbrado a que en la sede de la soberanía nacional haya escaños ocupados por gente que atenta a diario contra la unidad de España y contra el orden constitucional".

También ha afirmado que Vox trabajará "por una ley electoral que sea democrática y proporcional, porque el voto de cada español tenga la misma capacidad de representación y porque partidos minoritarios como el PNV, PDeCAT o ERC no estén condicionando en el Parlamento la política nacional".