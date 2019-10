Vox denuncia la "deslealtad" de la diputada balear que ha dejado el partido y subraya que no iba a repetir

En su carta de despedida, Contestí explica que ha decidido renunciar a liderar ninguna lista al 10N y abandonar la militancia de Vox alegando que su hasta ahora partido es "un movimiento extremista y antisistema", al que también acusa de demagogia, homofobia y de "criminalizar a la mujer que pasa por el trauma de abortar".

"UNA METAMORFOSIS REPENTINA"

Enseguida su postura ha encontrado respuesta en Vox, que ha censurado su "repentina metamorfosis". El propio Espinosa de los Monteros publicaba esta madrugada en su cuenta de Twitter un vídeo de Contestí de la semana pasada en la que la que fuera diputada por Baleares admitía que había sido un "honor" para ella haber servido a Vox.

"La metamorfosis repentina que acabamos de conocer le va a resultar difícil de explicar. En la vida hay que saber cómo marcharse", comentaba a continuación Espinosa de los Monteros tras conocer la misiva de Contestí.

Horas después no sólo se ratificaba en su reflexión en una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press, sino que subrayaba que la idea de la dirección del partido es que la diputada balear no repitiera en las listas para el 10N. Máxime, ha apuntado Espinosa de los Monteros, después de Contestí denunciase este verano un "falso escándalo" de financiación irregular del que se le pidió que rectificara al no poderse demostrar, pero nunca lo hizo.

CAÍDA DEL CABALLO

"Al ver que no iba a repetir, sufre una caída del caballo y cambia de posición", ha continuado el dirigente de Vox, quien ha cuestionado que Contestí cargue contra el partido cuando "hasta ayer" lo defendía con "bastante brillantez" y de manera "vehemente".

"Se ha equivocado. Podía haber tenido una salida con más dignidad, pero ha optado por esta camino, que no es bueno y que probablemente sea el preámbulo de algo que veremos en próximos días", ha dicho, dejando entrever que quizá podría ser fichada por otro partido.

También la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha referido a Contestí a través de las redes sociales, en su caso para echarla en cara su "deslealtad". "Los actos más inexplicables a menudo se explican desde los sentimientos más primarios. En este caso, haber sabido que no repetía como candidata de Vox por Baleares. Visto lo visto, una decisión muy acertada la de nuestro partido", ha escrito Olona.

Un tuit que la propia Contestí ha replicado poco después: "¿Y exactamente cuando me dijeron eso? Porque creo que Iván (Espinosa) el viernes me dijo justo lo contrario. Y Santi (Abascal) en el ABC ayer. La deslealtad no se cómo la llevas, porque no se si tú te callarías ante la prensa como hice yo cuando me lo ordenaste".