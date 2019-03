Vox devolverá al Parlamento andaluz el "excedente anual" de la subvención que recibe y propondrá una reducción del 50%

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, y la diputada Luz Belinda Rodríguez han explicado que, aunque su partido plantea la supresión de las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos, no renunciarán a esta designación para poder desempeñar sus labores "en igualdad con el resto de grupos".

No obstante, insisten en que se debería impulsar una reforma, a nivel estatal, para acabar con estas ayudas, pero mientras no renunciarán a las mismas para "no quedar en peor condiciones" que las demás formaciones políticas. "Cuando todos tengamos las mismas armas, renunciaremos", ha señalado Hernández.

De su lado, Luz Belinda Rodríguez ha anunciado que van a presentar una iniciativa para que las subvenciones que reciben los grupos en el Parlamento andaluz se reduzcan un 50 por ciento, si bien aún están estudiando cuál sería la fórmula más adecuada.

Los portavoces de Vox han explicado que invertirán el dinero que van a recibir en este concepto en desempeñar sus labores para cumplir con el compromiso que han adquirido con sus votantes y simpatizantes, aunque han concretado que sus acciones estarán regidas por la "austeridad", a fin de devolver a final de año el "excedente" que les sobre de la asignación consignada por la Cámara autonómica.

INCOMPATIBILIDADES

En otro orden de cosas, después de que la Comisión del Estatuto de los Diputados haya resuelto que no aprecia incompatibilidad para que los parlamentarios que lo han solicitado puedan seguir desempeñando sus actividades privadas, entre ellos, ocho de los doce diputados de Vox; Hernández ha precisado que lo aprobado en dicho órgano es que "puedan terminar los asuntos que tenían iniciados" cuando llegaron al escaño, pero no continuar con sus profesiones de manera paralela.

Tras concretar que la decisión de la comisión viene precedida por los informes de los servicios jurídicos del Parlamento y que va en consonancia con el posicionamiento de pasadas legislaturas, el portavoz ha incidido en que no se ha aprobado que continúen con sus actividades privadas, sino que terminen las que ya tenían iniciadas y, además, "renunciando a las retribuciones, como marca la norma".

Salvo el caso del parlamentario por Huelva, que ha optado por renunciar al salario que percibiría como diputado para seguir ejerciendo en su consulta privada, los otros siete miembros de Vox no continuarán con sus actividades una vez que zanjen "determinados compromisos que no podíamos dejar de atender".

Distinto es, como ha explicado, las participaciones que puedan tener en empresas privadas, como es el caso del presidente del grupo, Francisco Serrano, que ha declarado participaciones en el despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos por 62.252 euros. "Eso es tener acciones, lo que no podemos es participar en la gestión ni como directivos", ha precisado.

REFORMA DEL REGLAMENTO

Igualmente, han anunciado que esta misma semana registrarán un escrito solicitando que se reúna la Comisión de Reglamento de la Cámara a fin de poder impulsar una reforma de la norma que regula la vida parlamentaria.

Tras asegurar que no renunciarán a reformar el Reglamento del Parlamento, Hernández ha concretado que su propuesta pasa por hacer el texto "más claro, preciso y sencillo", toda vez que entiende que tal y como está redactado a día de hoy "contiene multitud de conceptos jurídicos indeterminados e interpretables".

Por eso, la reforma que propone Vox busca "acabar con ese tipo de problemas" que se ocasionan por que el Reglamento "permite unas interpretaciones en un sentido y en el contrario", si bien no ha precisado qué cambios concretos pondrán sobre la mesa.

REFORMULAN LA PREGUNTA DE TRABAJADORES DE VIOLENCIA

De otro lado, el portavoz parlamentario del partido de Santiago Abascal ha explicado que ya han registrado de nuevo, aunque reformulada, la pregunta relativa a los trabajadores de las unidades de violencia de género de la Administración andaluza.

Así, ha dicho que nunca ha querido saber los nombres y apellidos de estas personas, que fue el motivo por el que la Mesa rechazó la iniciativa, sino que quieren conocer las cualificaciones que tienen y sus puestos, a expensas de saber sus destrezas para desempeñar esas labores.

Y por último, después de que el fiscal de Menores de Huelva haya archivado el expediente de riesgo abierto tras conocerse una actividad para conmemorar el 8M en el IES 'El Andévalo' de Puebla de Guzmán (Huelva) y haya concluido que el centro "no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad", Vox ha dicho desconocer esta decisión aunque la respeta.

Hernández ha apuntado que su partido, lo que hizo en lo relativo a este caso, fue "hacerse eco" de lo que ocurría pero, en ningún caso, impulsó medida alguna. Ahora, ha expresado que respetan la decisión de la Fiscalía, "nos guste o no".