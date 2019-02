Vox, dispuesto a dialogar con "todos" excepto "separatistas" e "izquierda radical"

"Nosotros nos sentamos en la mesa, no como otros", ha apuntado Monasterio en declaraciones a los medios tras participar en Torrejón de Ardoz en el primero de los actos de la carrera electoral de Vox en Madrid, en el que ha intervenido también el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

A pesar de no querer dialogar con independentistas ni con Podemos, Monasterio aboga por no poner 'cordones sanitarios': "No tenemos que pensar nada de los 'cordones sanitarios', forman parte de lo que defendían algunos totalitarios, no queremos que hoy nadie defienda un 'cordón sanitario, es antidemocrático".

Para Monasterio, las próximas elecciones --las generales el 28 de abril y las autonómicas, municipales y europeas el 26 de mayo-- suponen una "oportunidad" para Vox. "Nos coge con ilusión, con equipos montados y ganas de ir a votar, porque el votante de Vox es el que va a las urnas con una sonrisa", ha declarado.

Según indica la presidenta de la formación en Madrid, Vox está acostumbrada a "trabajar duro". "Venimos llorados, no estamos para quejarnos", comenta Monasterio, que insiste en que Vox es un partido "netamente español" y "100% para defender España".