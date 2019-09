Vox ve "excesivo" el número de comisiones del Congreso y solicita "mayor eficiencia" del gasto público

Así lo ha trasladado la propia Olona en la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha denunciado que, a su juicio, se van a crear demasiadas comisiones, que conllevan un mayor coste económico en tanto que hay que pagar los correspondientes complementos salariales a los miembros de cada Mesa y a los portavoces. También ha denunciado que con tantos de estos órganos se "diluye" el control al Gobierno.

Además de las 28 comisiones permanentes legislativas y no legislativas y las Mixtas (Congreso-Senado) que ya están activas, el Pleno del Congreso dará este miércoles el visto bueno a la creación de otras ocho comisiones más y una novena de investigación sobre el accidente de Spanair de 2008.

Además de denunciar el importante número de comisiones que se prevén crear en esta legislatura, en caso de continuar adelante, Olona también ha criticado las "escasas" reuniones que cada comisión tiene previsto celebrar en este periodo de sesiones, que a priori concluye en diciembre, otro de asuntos que se han tratado este martes en la reunión de la Junta de Portavoces.

"No damos crédito a que en cuatro meses la Comisión Constitucional vaya a reunirse tres veces o que la de Interior vaya hacerlo seis", ha puesto como ejemplo la portavoz de Vox, quien ha criticado que todos los grupos, salvo el suyo, coincidan en en no celebrar sesiones en las semanas en las que no haya plenos en el Congreso, es decir, en la primera semana de cada mes.