Vox pide que se cierre una fórmula cerrada de acatamiento de la Constitución para evitar "tomaduras de pelo"

En una visita a Pozuelo de Alarcón, Abascal ha lamentado que la ministra del Congreso, Meritxell Batet, permitiera en la Cámara que los diputados independentistas "atacaran" la Constitución en vez de acatarla, usando fórmulas que aludían al referéndum del 1-0, la república catalana o los políticos presos.

Según ha justificado, los diputados de Vox manifestaron sus protestas en el hemiciclo con abucheos o golpes en el escaño porque hubo diputados que trataron a los españoles "como imbéciles". "No pataleamos ni dimos manotazos porque escuchemos cosas que no nos gustan --ha asegurado--, sino porque se vio a una presidenta del Congreso que toleró que le lanzara un discurso no de acatamiento de la Constitución sino de atacar la Constitución".

Ante esta situación, ha reiterado que el partido estudiará "a fondo" de las declaraciones con el objetivo de utilizar "todos los mecanismos legales" a su alcance e incluso presentar recursos ante los tribunales.

"Debería cerrarse una fórmula literal de acatamiento de la Constitución. Debería respetarse una fórmula que evitara estos bochornos y provocaciones de los golpistas", ha reivindicado el líder de Vox.