Vox alega que la Fiscalía no pide investigar una caja B en Murcia sino una "estafa leve" del exresponsable del partido

La dirección de Vox defiende que la Fiscalía no ha pedido investigar una caja B en Murcia sino una "estafa leve" de exdirigentes del partido. En un burofax remitido a eldiario.es para invocar el derecho de rectificación, la formación que preside Santiago Abascal sostiene que esa investigación abierta por un juzgado tras la denuncia de un afiliado de Vox que reveló una petición para que ingresase parte de las cuotas del partido en otra cuenta corriente no es "un caso de financiación irregular sino una "posible estafa leve", cuya autoría no especifica.

El pasado 4 de diciembre, este periódico reveló que la Fiscalía se ha posicionado a favor de que la justicia investigue una denuncia por estafa contra el exresponsable del partido en Cartagena, Luis Armada, por ingresar en su cuenta corriente cuotas de afiliados. El denunciante, un militante de Vox, asegura que tenía que pagar en dos cuentas distintas por ser afiliado de la formación en Murcia: una personal y otra de la organización.

Junto a Armada, en el escrito enviado al juzgado aparecen mencionados los diputados autonómicos Pascual Salvador y Francisco Carrera, a los que el denunciante se dirigió para comunicar presuntas irregularidades sin que, según su versión, adoptasen medida alguna.

En su escrito el denunciante reseña que el diputado Carrera, que hasta la semana pasada ocupaba el cargo de secretario provincial, "reconoció haber abierto la citada cuenta titularidad de D. Luis Armada". Ante esta situación –siempre según el relato del promotor de la denuncia, adelantada por La Marea– informaron al presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador, quien negó tener conocimiento del funcionamiento de esta segunda cuentas.

El juzgado de instrucción número de dos de Cartagena trasladó a la Fiscalía este procedimiento y el Ministerio Público respondió el 15 de noviembre que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito leve de estafa" si la segunda cuota "se hiciera a la cuenta personal del denunciado y no a la del partido político", y que esa cantidad se incorporase al "patrimonio" del denunciado. "En el supuesto en que esa práctica se realizara por el investigado con varios afiliados y la suma de dichas cuotas estafadas superara los 400 euros estaríamos en un delito de estafa", concluye la fiscal Celia Susana Aldaz, tal y como informó eldiario.es.

Tras la publicación de esa información, Vox ha enviado un burofax a eldiario.es en el que aseguran que la información titulada La Fiscalía, a favor de la Justicia investigue una presunta caja B de Vox en Murcia es falsa. El partido no niega que el ministerio público pida indagar sobre esos ingresos en una segunda cuenta del exresponsable de la formación en Murcia pero alega que sobre lo que se indaga es sobre una "estafa leve" y que la información de este medio imputaba falsamente a Vox un caso de financiación irregular. eldiario.es no acusó a Vox de ningún delito, se limitó a señalar la posición de la Fiscalía en un caso en el que se investiga el pago irregular de cuotas del partido en una cuenta que no es la oficial.

El burofax, firmado por el departamento de prensa de Vox, sostiene además que eldiario.es ha incumplido la "diligencia debida" de ponerse en contacto con los "terceros perjudicados" para recabar su versión. eldiario.es se puso en contacto con el partido, como hace cada vez que está preparando alguna información que afecte a esta u otras organizaciones políticas o de cualquier otro tipo. La redactora que firmó la información, Laura Galaup, trató de recabar sin éxito la versión del diputado autonómico, Francisco Pascual, que respondió el 4 de diciembre de 2019 a las 21:05 horas con este mensaje de WhatsApp: "No puedo decir nada porque nosotros no hemos tenido acceso a esas actuaciones y así es difícil de opinar". La periodista trató también de comunicarse con el otro parlamentario autonómico, Francisco Carrera, quien según el denunciante, estaba al corriente de sus alertas, el mismo 4 de diciembre. No obtuvo respuesta.

eldiario.es también contactó con la persona responsable de la comunicación del partido en Murcia, quien aseguró que ya no está en el partido, que vive inmerso en una grave crisis y a la espera de que la dirección nacional nombre a una gestora. eldiario.es trata de recabar la opinión de dirigentes de Vox y de su cúpula cada vez que publica una información que afecta al partido de Abascal. Desde el gabinete de comunicación rechazan hacer comentarios y a menudo esgrimen la misma explicación: "No estamos dispuestos a colaborar con vuestro medio". Pese a ello, los periodistas de eldiario.es siempre han tratado de cotejar con los responsables de Vox cualquier información que afecte al partido, algo que seguirán haciendo en el futuro, independientemente de la respuesta que Vox decida dar.

El texto enviado por Vox también acusa a eldiario.es de omitir que la cantidad por la que la Fiscalía pide investigar a los dirigentes en Murcia es de 815 euros. La demanda no hace referencia a cantidad alguna, pero la noticia de este medio cita el escrito de la Fiscal donde explica que al haberse denunciado irregularidades por más de 400 euros cabe investigar un delito de estafa. Los diputados de Vox se negaron a contestar a eldiario.es cuando se les pidió más información sobre estos hechos.

En el escrito remitido a eldiario.es, el departamento de Comunicación de Vox afirma: "Es falso que el cambio en la dirección provincial de Vox tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre tenga nada que ver con esta investigación, como pretendía inducir el texto publicado". Este medio en ningún momento aseguró ni deslizó que los ceses tuviesen relación con la denuncia sobre los ingresos en esa cuenta bancaria no oficial del partido, se limitó a constatar que la dirección de Vox en la región donde obtuvo su mejor resultado electoral el 10 de noviembre había sido descabezada. Días después de la publicación de la información, Vox designó a una gestora en la que sigue el diputado autonómico, Francisco Carrera, uno de los dos que según el militante que denunció las irregularidades, fue avisado de que se estaba solicitando ingresar las cuotas de afiliados en una cuenta distinta a la del partido.

A continuación, el escrito que Vox ha dirigido a este periódico el pasado sábado 7 de diciembre acogiéndose al derecho de rectificación: