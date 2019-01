Vox dice que en la reunión de hoy se verá si se entabla una negociación "larga" con el PP y reclama a Cs su presencia

Según ha explicado Ortega Smith, todavía no ha mantenido ningún encuentro con el presidente del PP, Pablo Casado, por lo que ha dicho que no conoce la posición de partida de los 'populares'. "No he tenido la oportunidad de hablar con Casado de ninguna cuestión referente a la negociación", ha dicho.

"La negociación comienza entre los dos equipos negociadores", ha recalcado sobre el encuentro que se producirá en Madrid este martes con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Sobre Ciudadanos ha criticado que se resistan a sentarse a negociar con Vox. "Seguimos sin entender lo que han dicho públicamente, que no van a comparecer, que no piensan siquiera sentarse a pensar las propuestas de otros partidos", ha indicado en una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, .

Recuerda al partido de Albert Rivera que quiere formar parte del futuro gobierno de la Junta de Andalucía y, por tanto, de las políticas que se apliquen en la comunidad.

Preguntado si cree que el PP lleva este encuentro en secreto por la posibilidad de que levante ampollas en altos cargos, el dirigente de Vox ha asegurado desconocer las cuestiones internas del partido de Casado y que Vox dará cuenta de los frutos que se produzcan "en un sentido o en otro".

"Sólo tenemos dos líneas rojas, las de la bandera de España", ha aseverado Ortega Smith, poniendo el foco en los problemas nacionales. Añade que, además de sus "preocupaciones" en torno a la derogación de la ley de Violencia de Género, tan importante es "desmontar el absoluto entramado de clientelismo y corrupción" que copa la Junta.