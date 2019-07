Vox plantea suspender de sueldo a los políticos que no cumplan los plazos para formar gobierno

"Me parece una medida muy lógica y aceleraría los plazos. Gobierno que no se constituye o político que no cumple los plazos, no cobra", ha señalado Espinosa de los Monteros en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, y ha admitido que su partido estudia esta propuesta.

Espinosa de los Monteros considera que los plazos hasta la conformación de los gobiernos a nivel nacional pero también autonómico y local están siendo "innecesariamente largos" y que observa con "bochorno" cómo los políticos "no están trabajando".

De ahí que Vox se esté planteando cómo instrumentar la idea de que los parlamentarios nacionales y autonómicos y los concejales no cobren su sueldo hasta que no haya un gobierno o ayuntamiento en funcionamiento.

"Yo vengo todos los días al Congreso a trabajar y no veo que haya diputados trabajando, y aquí todos están cobrando", ha criticado el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, que insiste en implantar esta medida. "Es asombroso que los demás no tengan esa sensación de que tienen que ir a trabajar por un sueldo que están cobrando", ha denunciado.