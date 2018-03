Vox asegura que hacer presidente a Jordi Sànchez es "querer muy poco" a Cataluña

En un cara a cara con el exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y abogado de Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas, en 8TV recogido por Europa Press, Ortega ha asegurado que Sànchez no es un preso preventivo ya que "ha cometido delitos", y también ha afirmado que Puigdemont ha huido de forma cobarde a Bélgica, en sus palabras.

Cuevillas ha insistido en que Sànchez podría ser investido presidente: "No ha cometido delito, sino que se le investiga por si ha cometido un delito", y ha señalado que la situación de Puigdemont en Bélgica evidencia que la justicia española imputa delitos que no tienen precedentes en la UE.

"La justicia sigue anclada en postulados decimonónicos, y sus reformas han sido cosméticas", ha defendido Cuevillas, que ha dicho que es un firme defensor de la acusación popular, ya que desconfía de la Fiscalía, y ha subrayado que la acusación particular no deberían ser partidos políticos, porque el debate político no se debe judicializar.

Ortega ha criticado que los líderes soberanistas quieran convertir la justicia en "una correa de transmisión de intereses políticos", y ha insistido en que existen grabaciones que indican que ya antes del referéndum del 1 de octubre se buscaban imágenes que dejaran en evidencia, según él, a las fuerzas policiales del Estado.