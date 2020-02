Vox propone proteger el producto español frente a las importaciones de países con "mano de obra esclava"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha propuesto este jueves un procedimiento de apoyo a los productos españoles que los proteja de las importaciones extracomunitarias de países en los que se trabaja con "mano de obra esclava" o no cumplen las mismas normas fitosanitarias.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Abascal ha lamentado que los productos españoles tengan que "competir" en el mercado "en desigualdad de condiciones" con los de otros países a los que no se exige las mismas garantías.

Por ello ha exigido la firma de acuerdos bilaterales con estos países o el establecimiento de aranceles, además de mantener buenas relaciones con países como Estados Unidos para que no suban los aranceles a los productos españoles. "En vez de insultar sistemáticamente, convendría tener buena relación y negociar", ha reclamado.

Con este objetivo acudieron Abascal y una treintena de parlamentarios de Vox este miércoles a la protesta de agricultores y ganaderos en Madrid, donde fueron abucheados por algunos de los manifestantes a la vez que recibían el apoyo de otros.

Según ha censurado, las críticas llegaron por parte de "cinco mal contados" y otros "dos neonazis" que querían echarle. Pero ha censurado que no se reflejara en los medios de comunicación que también hubo críticas al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Allí se oía 'coletas, cabrón, coge el azadón', y eso no me lo decían a mi", ha apuntado Abascal.

INICIATIVA EN EL CONGRESO

Precisamente este miércoles Vox presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a exigir en las instancias europeas unos cupos de volumen para los países extracomunitarios que eviten la sobreoferta, "aranceles compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas".

También reclama que la Unión Europea establezca unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas.

Además, la iniciativa reclama al Gobierno un "seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros" e instar la compensación con Fondos Europeos de la PAC en la cuantía en que se estime el perjuicio.

Vox también quiere que el Gobierno no ratifique Mercosur con su actual redacción, ya que considera que los cítricos y sus transformaciones industriales deben salir del acuerdo, o aparecer como productos sensibles, marcándoseles unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la producción europea.