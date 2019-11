Vox rebaja las expectativas electorales aunque cree que sacará buen resultado

"No nos creemos las encuestas, ni las que decían que nunca saldríamos, ni las que apuntan que nos comemos el mundo. Estamos creciendo y vamos a tener buen resultado, seguramente no lo que dicen las encuestas hoy", ha admitido Espinosa de los Monteros, ironizando que "entonces se dirán que no cumplimos con las expectativas".

"Nada como poner unas expectativas inalcanzables para decir que hemos decepcionado", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Así, la formación de Santiago Abascal espera "modestamente crecer un poco", ya que es un partido "prudente, sensato y constitucional" y recoge cada vez el sentir de más gente.

A su juicio, cada vez que Vox se presenta y "va tomando el pulso de la calle", hay periodistas, según él del entorno del PSOE, que "van metiendo el miedo y que viene el lobo". "Ante la falta de ilusión del proyecto fracasado y ante el proyecto que va creciendo se intenta tirar de miedo", ha señalado.

Sobre si el auge de Vox haría que Santiago Abascal pudiera llegar a vicepresidente en un Ejecutivo del PP, el dirigente de Vox ha evitado hacer pronósticos y ha hablado de la visión a largo plazo de la formación. "Pueden pasar muchas cosas, no descarto que en unos años seamos segunda fuerza", ha afirmado.

"Hemos defendido las ideas por encima de los sillones", ha indicado, afirmado que su proyecto es "a medio plazo" y no tiene prisa por gobernar ahora. "Nuestra visión es a 25 o 30 años", ha subrayado.