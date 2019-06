Vox recuerda que todavía no ha acordado nada con Cs y "no por falta de ganas"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los MOnteros, ha subrayado que su partido todavía no ha llegado a ningún acuerdo con Ciudadanos, ni siquiera para apoyar mañana a Juan Trinidad como presidente de la Asamblea de Madrid, y ha apostillado que no es "por falta de ganas" de su formación.

En la víspera de la constitución de la Asamblea de Madrid, cuando será elegido el nuevo presidente de la Cámara autonómica, el dirigente de Vox ha hecho hincapié en que si Cs aspira a presidir la Mesa "tendrá que alcanzar un acuerdo" para lograr el apoyo de Vox, un acuerdo que aún se ha alcanzado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, De los Monteros se ha resistido a confirmar expresamente la reunión mantenida ayer entre la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el de Ciudadanos, Ignacio Aguado, el primer contacto formalizado entre ambas formaciones políticas.

No obstante, ha dejado claro que sentarse a hablar es una "condición necesaria pero no suficiente" porque "hay que sentarse para algo" y no solo "para tomar un café y conocerse"; "lo siguiente es: ¿nos vamos a poner de acuerdo sí o no?", ha remarcado.

Un acuerdo que "hoy por hoy no lo hay", ha insistido, con Ciudadanos ni con otras formaciones "en ningún sitio" porque su principio de acuerdo con el PP para gobernar en los municipios donde ambos partidos no necesiten más apoyos todavía no se ha concretado.

Iván Espinosa de los Monteros ha admitido incluso que puede darse el caso de que Cs quiera pactar con Vox "en unos sitios sí y en otros no", lo cual supondría que habrá acuerdos en unos lugares y en otros no, pero en todo caso, depende de lo que ocurra en los próximos días.

En este sentido, ha lamentado que se haya perdido "mucho tiempo" desde las elecciones y ha reiterado que su formación quiere avanzar "lo más rápidamente posible" y está dispuesta a negociar "con la mano tendida".

También ha apuntado que de aquí a la constitución de los ayuntamientos el sábado 15 de junio "debe reinar la prudencia" y por ello ha preferido no aportar detalles sobre posibles negociaciones, especialmente con Ciudadanos.

"No nos interesa la foto. Estamos por acuerdos sensatos, prudentes y lógicos", ha proclamado.

Ha añadido que para pactar ningún partido debe quedar "totalmente satisfecho" y todos "razonablemente insatisfechos" porque deben ceder algo, y más lo que menos peso tienen, como es el caso de Vox.