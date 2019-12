Vox asume que su relación con el PP será "cada vez más difícil" porque "no es un partido de fiar"

Espinosa de los Monteros ha hecho estas declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, un día después de la constitución de la XIV Legislatura y de que la falta de acuerdo entre los partidos dejara la Mesa del Congreso con tres representantes del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox.

Espinosa de los Monteros ha explicado que el PP pretendía "extender un cheque sin fondos" ofreciendo a Ciudadanos un puesto en la Mesa "que no le correspondía" y que pretendía que cediera Vox "a cambio de nada". "En realidad lo que no quería el PP es que tuviéramos el mismo número de representantes que ellos", ha lamentado.

Según ha subrayado, Vox y Ciudadanos "no tienen ninguna relación" porque el partido naranja "no ha querido", por lo que se ha preguntado por qué debería Vox hacer ninguna concesión a una formación con solo diez diputados. "Respetamos mucho a un grupo con diez diputados y tendrá su representación en otros órganos, pero no es lo mismo tener diez que tener 52", ha argumentado.

Con este reparto, ha insistido en que "un capricho infantil" del PP impidió que Vox tuviera su segundo representante en la Mesa del Congreso, algo que ha señalado que no había ocurrido en los últimos 30 años a formaciones con más de 50 diputados.

Así las cosas, ha negado que este desencuentro vaya a tener una consecuencia directa en los pactos autonómicos y regionales, pero sí ha apuntado que los dirigentes de Vox serán "más cuidadosos, cautelosos y precavidos" en sus acuerdos con los 'populares'. "Es triste y lamentable porque el PP en su día fue un partido serio, pero ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que no nos podemos fiar de ellos", ha zanjado.