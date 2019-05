Vox, fuerza relevante en Madrid al obtener 140 concejales y ser clave en la gobernabilidad de la capital

Especialmente significativa ha sido su entrada en Madrid donde será clave en hacer viable la gobernabilidad de la capital desde el centro derecha, pues su candidato, Javier Ortega Smith, destacó que desalojar a la alcaldesa saliente, Manuela Carmena, era el objetivo prioritario.

Durante una entrevista a Europa Press, Smith dijo respecto a PP y Cs que exigirá "coherencia" para dar su respaldo a otras fuerzas del bloque de "no izquierdas" pero no se plantea si entrarían o no en el Gobierno con concejalías.

En su opinión, lo han demostrado en Andalucía cuando les ofrecieron consejerías. "Nosotros no damos importancia a estar en puestos sino a cambios de políticas. Si tengo que elegir entre estar en un gobierno municipal y que las grandes necesidades de Madrid no se lleven adelante o estar en un gobierno y que se apliquen otras políticas aunque otros se cuelguen las medallas no tengo duda alguna. Para otros las medallas y para Madrid el cambio de políticas", ha sostenido.

"La diferencia de estar o no en el gobierno es que si para lograr esas prioridades se logran mejor en el gobierno, no hay ningún problema pero en Andalucía hicimos muy bien en no coger esas consejerías porque nos harían participes de las políticas de gobierno sin participar en ellas", ha defendido.

VOX ENTRA EN EL CINTURÓN ROJO Y SERÁ CLAVE EN VARIOS MUNICIPIOS

En las elecciones de ayer Vox logró un total del 7,68 por ciento del total de los votos emitidos en los municipios de la región y un total de 248.628 votos, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, frente al 0,9 por ciento de hace cuatro años y tan solo cinco concejales en localidades con poca población.

Con este resultado el partido ha evolucionado de ser residual a nivel municipal en Madrid ha confirmarse como una fuerza territorial relevante en la región, pues a nivel de votos superar a la coalición Podemos-IU.

De hecho, el número de ediles de Vox dobla a los de esta marca de izquierdas y supera también ampliamente a los de Más Madrid, aunque en número de votos la formación de Errejón les duplica por la influencia del resultado en la capital.

No obstante, la formación está aún muy lejos del PP que tiene 762 concejales y a distancia destacada del PSOE, que tiene 653. Mientras, Ciudadanos en estas municipales ha cosechado más de cien concejales más con respecto a los números de Vox (257).

Aparte, Vox está presente en grandes localidades de Madrid y logra especialmente buen resultado en Valdemoro, donde logró este domingo cinco escaños y adelanta al PP, que se sitúa con tres. En la zona sur, uno de los objetivos de campaña del partido de Santiago Abascal para penetrar en estas autonómicas, logra representación en Alcorcón, Ciempozuelos, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Leganés y Aranjuez.

No obstante, el papel que ejercerá el partido en estos municipios se limitará a la oposición, al ser mayoritario el arco de la izquierda.

También logra concejales en Arganda, Boadilla del Monte, Pozuelo (uno de sus mejores resultados con cuatro ediles y con opciones de ser clave), Majadahonda, Collado Villalba (donde también puede influir en la gobernabilidad), Rivas, Las Rozas y Alcalá de Henares.