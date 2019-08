Vox respalda a su equipo en Baleares, acusado de financiación irregular, y denuncia un "intento de voladura" del partido

El digital 'Ok Diario' publicó esta semana que miembros de la dirección de Actúa Baleares, socio de Vox en el Archipiélago, aprovecharon las donaciones de particulares para la campaña electoral del 28 de abril para recibir sueldos camuflados en forma de asesorías simuladas.

La dirección nacional de Vox ha emitido este jueves un comunicado tachando de "inciertas y malintencionadas" estas acusaciones y subrayando su "apoyo total y sin fisuras al Comité Ejecutivo Provincial de VOX Baleares y a su presidente, Jorge Campos".

El propio Campos ya rechazó las informaciones el pasado martes y las achacó a "la rabieta de alguien que no ha salido elegido". En esta misma línea, la dirección nacional del partido ha anunciado que abrirá una investigación interna para "depurar responsabilidades" por esta "maniobra de intoxicación" a su juicio iniciada con el objetivo de "dinamitar" el proyecto del partido en Baleares.

"El Comité de Garantías del partido analizará las responsabilidades de quienes de forma intencionada, o incluso de buena fe, han participado en este intento de voladura de VOX", ha subrayado el equipo de Santiago Abascal.

En este contexto, la formación también ha mostrado su "plena confianza" en la justicia, ante la que ya ha adelantado que denunciará "todas las calumnias e injurias" vertidas sobre el partido. "Será en los tribunales, y no en los medios de comunicación, donde se haga justicia a la verdad", ha manifestado.

La diputada de Vox en el Congreso por Baleares, Malena Contestí, ya anunció el pasado martes su decisión de renunciar a todos sus cargos en Actúa como consecuencia de las acusaciones de financiación irregular para continuar con su labor parlamentaria únicamente como afiliada al partido de Abascal.

Contestí reconoció a en declaraciones a Europa Press no sentirse "cómoda" formando parte de Actúa Baleares, ya que no había recibido las explicaciones que pedía y desconoce si las acusaciones de financiación irregular son ciertas o no.

"Lo único que me interesa es cumplir con mi trabajo sin ningún tipo de irregularidad, aunque esta sea solo aparente", explicó a Europa Press incidiendo en que desconoce si la financiación irregular de Actúa es cierta o no pero, en cualquier caso, quiere continuar con su labor parlamentaria sin este tipo de sombras.