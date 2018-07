Weinstein entra en el tribunal de Manhattan para enfrentarse a nuevos cargos

El productor de cine Harvey Weinstein entró a primera hora de la mañana de hoy en el tribunal del distrito de Manhattan, en Nueva York, en donde comparece para ser procesado por tres nuevos cargos por delitos sexuales.

Weinstein, que llegó esposado con los brazos a la espalda, se enfrenta a un total de seis cargos por delitos graves relacionados con tres mujeres: dos de agresión sexual predatoria, dos de acto sexual criminal en primer grado, uno de violación en primer grado y otro de violación en tercer grado.

Los cargos están relacionados con diferentes incidentes ocurridos en 2004, 2006 y 2013, unas imputaciones que pueden suponer una sentencia máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía de Manhattan.

Weinstein, de 66 años, fue acusado la semana pasada por un gran jurado de cometer un acto sexual criminal en primer grado y dos agresiones sexuales predatorias.

El otrora poderosos productor de Hollywood ya se declaró inocente de dos cargos de violación y otro de delito sexual en primer grado, y estaba en libertad provisional tras pagar una fianza en efectivo de un millón de dólares (850.000 euros).

La Fiscalía de Manhattan le imputó estos cargos a finales de mayo y el pasado 2 de julio añadió otros tres, incluido el de acto sexual forzado contra una tercera mujer.

Un gran jurado lo acusa de haber realizado un "acto criminal sexual en primer grado" al practicarle sexo oral forzado a una mujer en julio de 2006, según el pliego de la acusación actualizado.

También le suma dos cargos de "agresión sexual predatoria", los más graves entre el total de seis que reúne hasta el momento y que están penados en EE.UU. con un mínimo de diez años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

El abogado del productor, Ben Brafman, ya dijo que Weinstein se declarará "no culpable de los nuevos cargos" y que espera "revocar completamente" las alegaciones contra él, que considera "falsas".

En los últimos nueve meses, decenas de mujeres han acusado a Weinstein de conductas sexuales inapropiadas y en algunos casos de violación, como las actrices Rose McGowan y Paz de la Huerta, pero él sostiene que sus relaciones fueron consentidas.

Las dos publicaciones que sacaron a la luz el supuesto historial de abuso de Weinstein -el diario The New York Times y el semanario The New Yorker- ganaron el premio Pulitzer al servicio público.

Y a raíz de sus revelaciones surgieron los movimientos "Me Too" y "Time's Up", que luchan contra el acoso sexual en la industria del cine y fuera de ella.

Hasta la cita judicial de hoy, Weinstein ha permanecido en libertad bajo fianza, sin pasaporte y con un localizador en el tobillo.

Aunque la Fiscalía de Nueva York ha sido la primera en reunir evidencias suficientes para acusarlo formalmente, Weinstein también está siendo investigado por las autoridades en Londres y Los Ángeles (EE.UU.).