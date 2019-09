La XIII Legislatura, inminente final tras cuatro meses

La XIII Legislatura se acerca a su final tras cuatro meses. Dentro de seis días, en cuanto expire el 23 de septiembre, se disolverán las Cortes y empezará el camino hacia la repetición electoral del 10 de noviembre.

A primeros de julio se configuró un calendario que se ha cumplido hasta el final, es decir, hasta el día de unas nuevas elecciones generales en el caso de fracasaran distintas sesiones de investidura, como ha ocurrido.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, compareció entonces ante los medios para anunciar que el debate de investidura convocado tras las consultas efectuadas por el rey comenzaría el 22 de julio, de modo que el 23 sería la primera votación y el 25, si aquélla no deparaba mayoría absoluta, la segunda y definitiva.

El candidato socialista, Pedro Sánchez, por encargo del rey falló en la primera votación y fracasó también en la segunda, por lo que se activó el plazo de dos meses desde la primera, tal y como recoge la Constitución en su artículo 99.

Dos meses para que haya más intentos de investidura, y por tanto, se eviten otras elecciones.

El lunes 23 de septiembre, por tanto, acaba dicho plazo, que no se puede acortar, por lo que el comunicado del rey con el que ha anunciado que no propone a ningún candidato hecho este martes no significa que acabe la legislatura, pero casi.

Las posiciones de los partidos políticos imposibilitan que, "in extremis", un hipotético acuerdo que conlleve mayoría parlamentaria para un candidato alargue la XIII Legislatura.

Habría de plazo hasta el viernes por la tarde porque, en ese supuesto, la presidenta del Congreso puede convocar un pleno de investidura para el sábado 21 por la mañana, la primera votación para la noche de ese día, y si fracasara ésta, una segunda el lunes 23 antes de las 24.00 horas.

Un caso como el descrito conllevaría, además, una ronda de consultas "exprés" del rey con los representantes de los partidos con representación parlamentaria.

Pero nada invita a pensar que pueda darse esta posibilidad.

Así que el 23 acabará la legislatura, y al día siguiente se publicará en el BOE el decreto de convocatoria electoral que conlleva la disolución de las Cortes.

El 25 de este mes comenzará a contar el reloj de las elecciones, que abarcará 47 días, no los 54 habituales, ya que en 2016 entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) que regulaba los procesos electorales derivados del artículo 99 de la Constitución, el que dibuja los escenarios en caso de que no triunfe la investidura.

La disposición adicional séptima de la citada LOREG es el precepto que organiza estos procesos electorales, que serán más breves, más baratos y más ágiles.

Porque contrae los plazos, fija la duración de la campaña en ocho días, no las dos semanas de siempre, y reduce la cuantía de las subvenciones electorales y del límite del gasto electoral.

Desde el 25 de septiembre, éste incluido, y tras contar 47 días, aparece el domingo 10 de noviembre como fecha de los comicios.

El real decreto-ley que salga publicado el 24 de este mes recordará esa fecha, así como la de la constitución de las Cortes Generales de la que será la XIV Legislatura.