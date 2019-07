Ximo Puig: Adelantar elecciones sería un fracaso enorme de todos los partidos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), ha afirmado este lunes que adelantar otra vez las elecciones generales "sería la muestra de un fracaso enorme de todos los partidos políticos españoles", y eso "no se puede permitir".

En declaraciones a los medios de comunicación en la Universidad Jaume I de Castellón, Puig ha reivindicado que los ciudadanos ya "han decidido y, por tanto, con lo que han decidido los ciudadanos, los partidos políticos lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para que haya Gobierno", pues esa es "la única vía posible".

En su opinión, "la vía posible mas factible es que haya un Gobierno progresista, y que sea un Gobierno que tenga el mayor apoyo parlamentario posible".

El presidente ha manifestado que a los ciudadanos "no se les puede decir 'como no nos gusta lo que habéis votado, vamos a repetir las elecciones'. No. Tenemos que gestionar lo que los ciudadanos han decidido", ha concluido.