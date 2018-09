Ximo Puig declara un sueldo de 74.000 euros y Oltra, de 56.000 en 2017

Así consta en sus declaraciones anuales de rentas correspondientes al pasado año que publica este viernes el Boletín Oficial de Les Corts junto a las del resto de diputados de la cámara valenciana.

En cuanto al resto del Consell --se han publicado las declaraciones de aquellos consellers que son también diputados-- la que más ingresos declara es la nueva responsable de Sanidad --en 2017 era tan solo diputada--, Ana Barceló, con 66.606 euros de sueldo más 68.402 por ganancia patrimonial derivada de la expropiación forzosa de un inmueble, lo que arroja unos ingresos total de 135.000 euros.

Tras ella se sitúan el titular de Economía, Rafa Climent, con 69.244 euros más cerca de 60 euros en dividendos e intereses; el consejero de Educación, Vicent Marzà, con 64.195 euros de sueldo y 2014 de rendimiento de capital inmobiliario, y la responsable de Vivienda, María José Salvador, percibió 53.944 euros.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, percibió un salario como tal de 65.711 euros, mientras el vicepresidente segundo, Alejandro Font de Mora, declaró 86.149 euros de la Cámara, 13.376 euros de la Generalitat, 593 euros por un seguro también del Parlamento y 6.894 euros por arrendamientos, lo que arroja un total de 107.012 euros.

Respecto a los portavoces de los grupos, el que más ingresos salariales declara es el síndic de Compromís, Fran Ferri, con 75.333 euros, seguido del socialista Manolo Mata, que percibió 73.398 euros --a los que se suman 2.175 euros por rendimientos de capital inmobiliario--; la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, con 71.129 euros; la 'popular' Isabel Bonig con 60.449 euros y, por último, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, con 59.146 euros.

Entre los diputados no adscritos, el ex portavoz de Cs Alexis Marí percibió de Les Corts 59.737 euros; el ex del PP Miquel Domínguez 53.409 y la ex de Podemos Covadonga Peremarch 44.595 euros.

Entre el resto de parlamentarios, destacan los ingresos por rendimientos del trabajo de 107.815 euros del diputado del PP Miguel Ángel Mulet, así como las rentas totales del diputado socialista Fernando Delgado, que declara ingresos de Les Corts por importe de 53.409 euros, otros 16.823 por cursos y conferencias y 425.206 euros por plusvalías en la venta de un activo inmobiliario. En el lado opuesto está la ya ex diputada del PP María Bernal, con un sueldo como parlamentaria de 35.393 euros.