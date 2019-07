Ximo Puig descarta reunirse con Torra: "No creo que se den las circunstancias"

Ha lamentado que Torra no asistiera a un acto en Barcelona el pasado septiembre en apoyo al Corredor Mediterráneo con más de 1.500 empresarios: "Me pareció triste que no acudiera" ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes, recogida por Europa Press.

Ha defendido la necesidad de hablar siempre, pero ha considerado que si ahora se encontrara con su homólogo catalán el "foco" de conversación estará en un debate que él no puede resolver.

Preguntado sobre la investidura de Pedro Sánchez, ha declarado que unas nuevas elecciones en el Estado serían "el peor resultado de la ineficacia de los políticos".

"Los ciudadanos ya han elegido y no les podemos decir que se han equivocado" ha seguido, y preguntado sobre si cree que Sánchez debería pactar con independentistas, ha contestado que en la agenda independentista no hay pragmatismo.

"Espero que esto cambie. Las relaciones entre dos comunidades vecinas deberían normalizarse, pero la agenda catalana en los últimos años no lo ha hecho posible. Confío en que la situación mejore", ha añadido.