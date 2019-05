Ximo Puig apela contra la "desmovilización" el 26M para "cerrar el círculo"

El president en funciones de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha apelado contra la "desmovilización" del voto el 26 de mayo para "cerrar el círculo" y conseguir que las administraciones central, autonómica y local sean "aliados y cómplices", dirigidas por los socialistas.

Así lo ha advertido en el mitin protagonizado por el presidente en funciones del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el auditorio de la Fundación CAM en Alicante junto al candidato al ayuntamiento, Paco Sanguino, y a la aspirante a la reelección al Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez Piñero.

"La única frontera es la desmovilización, la zona de confort, que (el domingo 26 de mayo) nos vayamos a la playa", según Puig, para quien, pese a los buenos augurios de las encuestas para el PSPV-PSOE, "esto no está hecho".

Para el president, "hasta que no lo tengamos claro en las corporaciones locales, no tenemos hecho el trabajo", por lo que animado a seguir el esfuerzo en una semana "decisiva" en la que hay que luchar por "conseguir el último voto" frente a una derecha que "no tiene vergüenza" porque, si suma, no dudará en unirse a Vox.

De esta manera, Puig ha confiado en la victoria en los municipios para "construir el gran proyecto para las personas" y así "alinear la capacidad de gobiernos aliados y cómplices" en sintonía con el Ejecutivo central y la Generalitat.