Ximo Puig: Los acuerdos de financiación autonómica no son suficientes

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este viernes en Madrid son "un avance" pero "no es suficiente, porque no lo será hasta que no haya un nuevo modelo de financiación, que es lo que reivindica la Comunitat Valenciana".

Puig ha destacado este sábado en Denia (Alicante), donde el Consell celebra este fin de semana su seminario de invierno 2020, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha aceptado las propuestas valencianas vinculadas a la financiación de la dependencia y a las entregas a cuenta".

El president ha explicado que, en respuesta a la intervención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, la ministra "se comprometió ante todo el CPFF a que los Presupuestos Generales del Estado de 2020 incluyan un aumento importante de la aportación del Estado a las autonomías para la dependencia".

"El objetivo en la legislatura es llegar al 50 %, que es lo que marca la ley, frente al 12 % que asume actualmente" ha asegurado para añadir que la solución del gobierno a la pérdida de la mensualidad del IVA y el veto del PP a los PGE 2019, mediante un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario a tipo de interés cero, "permitirá dar seguridad a Generalitat para hacer frente a un gasto social que ya se ha realizado".

"La mensualidad del IVA es una parte pequeña del problema de la Comunitat Valenciana, que es la reforma del sistema de financiación" ha insistido Puig, quien ha indicado que "más importante" que el IVA es el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), la atención sanitaria de turistas que se desplazan a la Comunitat Valenciana, por el que el Estado adeuda más de 500 millones de euros a la Comunitat Valenciana.

"Eso sí que es grave y no nos pagan", ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha añadido que la agenda de los valencianos "la marcan los valencianos. Vamos a continuar trabajando en nuestra hoja de ruta porque queremos que se resuelva de una vez el problema de financiación que padecemos".

"Valoramos inicialmente de forma positiva el resultado de la reunión aunque hasta que no haya un nuevo modelo de financiación, la Comunitat Valenciana estará en una situación de enorme dificultad y enormente discriminada", ha señalado el jefe del Ejecutivo valenciano.

Puig ha subrayado que la ministra de Hacienda aceptó además una "vieja reivindicación", la propuesta valenciana de que las comunidades autónomas puedan disponer de los importes actualizados de entregas a cuenta aunque no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado.

Estas entregas son las aportaciones que el Estado hace mensualmente a las autonomías a cuenta del sistema de financiación autonómico, según Puig, que ha indicado que con el compromiso de la ministra "se evitarán situaciones como la producida el año pasado".