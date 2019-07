Ximo Puig quiere la investidura "cuanto antes" para no faltarle al respeto a los ciudadanos

En los Desayunos Informativos de Europa Press, ha tildado de "sorprendente" que no se atienda al mensaje dado por los ciudadanos en los comicios generales, que decidieron con su voto que el Congreso de los Diputados tenga la fragmentación que tiene. Y con esa composición, "los grupos políticos tienen la obligación de facilitar" la formación de un gobierno, ha incidido.

En un claro mensaje a la reclamación de Unidas Podemos de formar un Gobierno de coalición, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana, Puig ha recordado que en el Congreso no se puede aplicar "la vía valenciana" porque el PSOE y Unidas Podemos "no suman" mayoría absoluta. No hay "una mayoría progresista clara", ha lamentado.

Puig ha criticado al PP por no darse ni por aludidos cuando Sánchez ha reclamado tanto a los 'populares' y a Ciudadanos que se abstengan para permitir la formación de gobierno.

Para el presidente valenciano, la actitud del partido que lidera Pablo Casado representa una "falta de coherencia de tal magnitud", cuando en 2016 desde el PP "se exigió un esfuerzo enorme" para que el PSOE se abstuviera y permitiera la investidura de Mariano Rajoy, lo que finalmente el partido socialista hizo, con el coste de partir en dos a la formación, forzando la dimisión del entonces secretario general, Pedro Sánchez, contrario a investir a Rajoy.

Puig ha reconocido que él piensa que la investidura está más cerca que el escenario de unas segundas elecciones, porque él particularmente no terminaría de entender que se llegase a ese extremo.