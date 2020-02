Ximo Puig: "No vamos a admitir ningún privilegio que se establezca a raíz de un diálogo necesario" con Cataluña

Así lo ha aseverado en la sesión de control en Les Cortes Valencianas ante la pregunta del portavoz de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, que se ha limitado a plantearle "qué tiene el señor (Quim) Torra que no tiene usted", aunque la pregunta registrada versaba sobre las acciones iniciadas por Puig para que los valencianos tengan los mismos recursos que los residentes en otras comunidades.

"Está bien esto de la improvisación", ha replicado Puig, que ha indicado que si lo que quiere saber es si el Gobierno valenciano dejará de reivindicar lo que debe reivindicar, "eso nunca va a ser así" y no admitirá "que haya ningún privilegio" que pueda establecerse a partir de un diálogo "necesario". Además, ha remarcado que tiene una serie de diferencias con Torra, "una de ellas el sentido de estado".

Cantó ha señalado que más allá de las intenciones hay "hechos" y es que de la reunión bilateral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Torra salieron "8.000 millones de euros" en compromisos con Cataluña: "¿Y los valencianos 'pa cuándo'?", ha preguntado.

Según ha dicho, dejando de lado "el golpe de estado y la incitación a la violencia" de Torra, para Cantó firmar un acuerdo de regeneración democrática con él "es como firmar un acuerdo de seguridad ciudadana con Al Capone".

Tras detallar el "botín" conseguido en esa reunión bilateral, se ha preguntado qué ocurre con las infraestructuras ferroviarias valencianas, la financiación y los servicios sociales de la Comunidad. "¿Qué pasa con nosotros? Los golpistas nos roban también a nosotros, a los valencianos, y ustedes les están regalando nuestro dinero", ha afeado.

Por ello, ha pedido a Puig que "si le queda algo de dignidad dé un golpe, pero no de estado, sino en la mesa" y exija al Gobierno más allá del "dinero de mentira y la deuda" que consiguió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cantó ha asegurado que hay dos PSOE, uno el de Lambán y García Page, y otro el de Iceta y Mendia, y "es una desgracia para los valencianos que pertenezca al segundo", ha espetado a Puig.

"AMABLES CALIFICATIVOS"

Este le ha agradecido sus "amables calificativos" pero le ha recordado que no es él quien determina la dignidad de las personas y ha recordado que estas son Les Corts y no el Parlament catalán. Además, ha recordado que no habla solo de reivindicaciones, sino de hechos tangibles como las inversiones que había consignadas en los malogrados presupuestos estatales para 2019 que Cs rechazó porque "generaban agravios comparativos y perjudicaban a Madrid, Cantabria, Galicia, Ceuta o Melilla".

"Esas son las que le preocupan, nosotros no queremos que ninguna comunidad salga perjudicaba pero tampoco que se continúe beneficiando a algunos, no queremos el dumping fiscal que usted aplaude", ha dicho, para agregar que con el nuevo Gobierno se está avanzando "no todo lo deprisa" que sería deseable, pero sí avanzando y esta semana han conocido que se va a inyectar un anticipo de 270 millones para mejorar la tesorería valenciana, que en todo caso seguirá estresada hasta que no mejore la financiación.

El camino, ha dicho a Cs, es "pensar en el interés general" y "que cuando unos se van al monte ustedes no les sigan".