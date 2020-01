La Xunta activa el proceso para denunciar al Gobierno por el IVA si en un mes no responde al requerimiento

El Gobierno gallego ha autorizado este jueves a la Asesoría Xurídica de la Xunta y a la Consellería de Facenda a poner en marcha el procedimiento que llevará al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a los tribunales por el "hurto" de los 200 millones del IVA si en el plazo de un mes no responde favorablemente al requerimiento previo que le enviará la Xunta.

Después de avanzar en el pleno que su Gobierno agotaría las vías en el ámbito judicial para reclamar los recursos derivados de la mensualidad del IVA de 2017, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que el paso ha sido formalmente autorizado.

"Empezaremos con el envío al Ejecutivo central de un requerimiento previo ante el que el Gobierno tiene un mes para responder. Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno", ha constatado.

La Xunta da este paso, ha incidido, al considerar que ya no queda margen en la vía del diálogo institucional y "en contra" de su premisa de "no judicializar" cuestiones entre administraciones públicas.

Pero ante la actitud del Gobierno central, ha avisado de que el Gobierno gallego se ve "en la obligación de defender el sistema de financiación, el autogobierno y el Estatuto de Autonomía". "Nos vemos en la obligación de denunciar y lo lamentamos profundamente, pero yo prometí el cargo para defender los intereses de Galicia de acuerdo con el Estatuto y la Constitución; y lo hacemos (el Consello) como órgano colegiado", ha advertido.

De hecho, ha interpretado que él mismo y el resto de miembros del Gobierno podrían ser denunciados "por dejación de funciones" si no reivindican 200 millones de euros que deberían haber sido ingresados en las arcas públicas de la hacienda gallega.

"FLAGRANTE ILEGALIDAD" DE NO REUNIR EL CPFF

Feijóo ha recordado que Galicia fue la primera comunidad que, en julio de 2018, puso sobre la mesa el problema del IVA y ha criticado las distintas versiones ofrecidas por el Gobierno central, antes de incidir en que "es la primera vez en 40 años" que por una cuestión de este tipo (relativa a los impuestos recaudados) hay que ir a los tribunales, lo que ha tildado de "hecho lamentable, novedoso y de enorme deslealtad".

"El Gobierno no quiso dialogar, ni acercar posturas, ni buscar soluciones", ha subrayado, antes de poner el acento en que hace año y medio que no se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a que sería "obligatorio", según recoge la normativa vigente, que se convoque al menos dos veces al año.

"Esa es otra flagrante ilegalidad; ni hablan, ni nos convocan, ni negocian, ni se sientan, ni acuerdan. Una vez dicen que no pueden pagar, después que el dinero no existe o que esto es un problema de las comunidades que reclaman lo que no les corresponde", ha lamentado, para censurar, a renglón seguido, que "la mentira" se haya "adueñado de la política española".

Feijóo ha repasado cada paso de lo que considera "la crónica de un aquelarre presupuestario" y ha insistido en que la demanda de los 200 millones de euros ha sido respaldada "por todos los grupos en el Parlamento excepto por el PSdeG", y por dirigentes autonómicos de todos los colores políticos.

También "hay consenso" entre los expertos de financiación, ha añadido, en que las deudas con las comunidades "no tienen caducidad". "¿Cómo han podido desaparecer 2.500 millones de las comunidades? ¿Quién se los llevó? ¿Quién es el responsable?", se ha preguntado.

En este contexto, ha insistido en que, precisamente por esto, da este paso y opta por "judicializar" el conflicto pese a que "no" le gusta tener que llegar a esta situación. "No es un capricho", ha sentenciado.

POCO OPTIMISTA CON EL REQUERIMIENTO

A renglón seguido, ha asegurado que "no" es muy optimista con el requerimiento, puesto que el Gobierno no se lo aceptó previamente ni a Madrid ni a Cataluña. "El problema de Sánchez es que no tiene capacidad para tomar decisiones, depende de lo que le impongan sus socios. No podría empezar mejor, enfrentándose a todas las comunidades a la vez, salvo con las de cupo", ha advertido.

Al tiempo, preguntado acerca de cómo vería integrar una solución en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha replicado que "todo lo que diga el PSOE o su sucursal en Galicia que no sea la transferencia de los recursos es seguir mareando la perdiz".

"Si ERC lo exige para dar luz verde a los presupuestos, tendrá que hacerlo. Pero si a ERC, que el resto de España no le interesa, quiere una solución Generalitat-Gobierno, será lo que harán", ha augurado.

NO ACEPTA EL DÉFICIT Y DEMANDARÁ LOS 170 MILLONES RESTANTES

Sobre si hay cálculos en la Administración gallega del impacto que tendrá en el déficit que no se transfieran los 200 millones del IVA, ha respondido que la Xunta "no acepta que eso se considere déficit en ningún caso".

"Déficit es gastar por encima del presupuesto. Si el Gobierno vuelve a las andadas y en 2020 necesita dinero y vuelve a retener recursos de las comunidades, ¿eso significa que Galicia va a incumplir?. En ningún caso, ya sería una broma que, encima de no darnos el dinero, nos penalicen en criterios de déficit público. Sería inadmisible", ha aseverado.

También ha ratificado que la Xunta no renuncia a los otros 170 millones de euros que exige al Gobierno por cumplir las reglas de gasto, precisamente. "Activamos judicialmente la reclamación del IVA y los 170 millones restantes tendrán un tratamiento distinto que también está estudiando la Asesoría Xurídica", ha argumentado.

Feijóo también ha rechazado que "el problema" aún derivando del año 2018 sea responsabilidad del PP. "Las modificaciones sobre devengo y caja corresponden al Gobierno", ha esgrimido el presidente gallego, quien ha remarcado que eso no implica que no se recaudasen los recursos y que, en consecuencia, se deba transferir a las comunidades lo que corresponde.

SIN FECHA PARA LA REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Finalmente, preguntado acerca de si hay fecha para su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que a la Xunta no ha llegado todavía ninguna notificación al respecto.

"Pero hay plazo en todo caso", ha añadido, antes de concluir que, "desde el punto de vista del rango de aprobación del Estatuto, iría primero Cataluña, luego Euskadi y luego Galicia".