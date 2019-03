La Xunta distinguirá el trabajo por la igualdad con las medallas Pardo Bazán

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el Gobierno gallego distinguirá públicamente a las instituciones, personas o colectivos que desarrollen medidas efectivas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres con la creación de las medallas Emilia Pardo Bazán.

Según ha dicho Núñez Feijóo en conferencia de prensa, el Ejecutivo gallego ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación del decreto que creará estas medallas que llevan el nombre de una mujer "precursora" en la defensa de la igualdad efectiva.

El presidente gallego ha recordado todas las trabas y dificultades que siguen padeciendo las mujeres a día de hoy, no únicamente en su peor forma, la violencia machista, sino también en su vida familiar y laboral, por lo que estas medallas servirán para reconocer públicamente todas las medidas a favor de la igualdad efectiva.

Ya en el turno de preguntas, cuestionado si se considera feminista, ha asegurado que la lucha por "la igualdad real y efectiva de las mujeres no acabó", sino que "continúa".

"Considero que las mujeres tienen, por supuesto, obviamente, sin ninguna discusión, los mismos derechos que los hombres", ha respondido en cualquier caso Núñez Feijóo, que ha incidido en que "plantear o replantear si una mujer tiene los mismos derechos que un hombre es un disparate".

"Respeto absolutamente, y ya lo dije alguna vez, a veces siento vergüenza de ver a algún hombre que abusa de su fortaleza física, verbal, económica o de cualquier otro tipo en relación con una mujer", ha continuado.

Tras estas afirmaciones ha dicho que confiaba en haber respondido a la pregunta inicial, si se consideraba feminista, a lo que el periodista ha considerado que no y ha formulado de nuevo la cuestión.

Núñez Feijóo ha eludido responder directamente al término y ha vuelto a pedir concreción sobre el concepto.

"Que se pregunte que si un hombre respeta a una mujer, como pregunta,... Mire usted, si un hombre no respeta a una mujer no es que (no) sea un hombre, es que simplemente no es persona. Hasta aquí podríamos llegar en relación a ese asunto", ha incidido.

El presidente gallego ha destacado que apoya la lucha a favor de la igualdad y ha lamentado que siga habiendo "desigualdad real y efectiva, problemas para la conciliación, para ejercer determinadas profesiones y también una brecha salarial en España y en el resto de los países de Europa".

Sobre la creación de las medallas para distinguir las medidas a favor de la igualdad efectiva, una decisión anunciada un día antes de la celebración del 8 de marzo, Núñez Feijóo ha destacado que Galicia quiere "mostrar su gratitud" con los colectivos, instituciones y personas que las impulsan y también trabajar con ellos "de forma eficiente" para que este problema "no se repita en las siguientes generaciones"

Sobre Emilia Pardo Bazán, el presidente gallego ha incidido en su carácter de precursora dado el momento en el que defendió sus ideas, entre el siglo XIX y principios del XX, y por las que Galicia está orgullosa.

El Consello de la Xunta ha dado el visto bueno, además, a un aumento de un 30 % del convenio con el Colegio de Psicólogos de Galicia para atender a víctimas de violencia machista y también para desarrollar programas de educación de hombres; unos programas con los que desde 2009 se ha atendido a más de 6.000 personas .

Además, el Gobierno gallego ha dado el visto bueno a otro convenio para aportar algo más de 250.000 euros para el funcionamiento y mantenimiento de la casa de acogida de la asociación Amaranta en Ourense.