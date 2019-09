Yolanda Díaz acusa a Pedro Sánchez de llevar "meses en campaña electoral"

La portavoz de Galicia en Común y diputada de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha considerado este viernes que la "nueva" negativa de Pedro Sánchez a negociar con Pablo Iglesias demuestra que el presidente en funciones lleva "meses en campaña electoral".

En una rueda de prensa en Santiago de Compostela, Díaz ha lamentado que ayer Pedro Sánchez volviese a dar "un portazo al diálogo" al rechazar la oferta del líder de Podemos orientada a poner en marcha un Gobierno de coalición que estaría a prueba hasta la aprobación de los presupuestos.

"Pasamos de un Pedro Sánchez que decía que no a Rajoy a un Pedro Sánchez que dice no a la izquierda" por lo que este nuevo "portazo al diálogo revela que el señor Sánchez lleva meses en campaña electoral" dado que la excusa referente a una falta de confianza entre los partidos, a su entender, no es cierta.

En opinión de la política gallega, la oferta lanzada desde Unidas Podemos "era una propuesta de país y garantizando la estabilidad" a la que desde el PSOE dijeron que no porque, sostiene, no entienden que "se acabó el bipartidismo; el error está en pensar que podemos volver al siglo XX" mientras todos los sondeos evidencian que los ciudadanos españoles buscan "pluralidad".

Yolanda Díaz ha cuestionado que mientras los votantes han evidenciado que quieren un Consejo de Ministros "plural", desde el PSOE "se nos condena a no poder ser una democracia madura como en los restantes países europeos" en los que es habitual la existencia de gobiernos de coalición.

En los comicios de abril, ha defendido la diputada de Unidas Podemos, la gente ha demostrado que "quiere diálogo y pluralidad" por lo que estas peticiones han de ser escuchadas y máxime ante el riesgo de que el "10 de noviembre pueda ser la antítesis del 28 de abril" por el "hartazgo" electoral.

Bajo esa premisa, Díaz considera que forzar una repetición electoral es "irresponsable" por parte del PSOE en tanto que las encuestas evidencian que "en el mejor caso repetimos escenario y en el peor entregamos las llaves de la Moncloa a las tres derechas".

En el mismo sentido, el también diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, ha criticado que hasta la fecha lo único que ha demostrado Pedro Sánchez es que "quiere gobernar antidemocráticamente" porque busca gobernar en solitario cuando "no está legitimado" para ello puesto que le faltan "50 diputados".