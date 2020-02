Zafra (Cs): Vox quiere paralizar la Comunidad por problemas que no existen

Pese a la exigencia de Vox de implantar el permiso parental educativo en la Comunidad de Madrid, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se mantiene en su rechazo y acusa al partido de Santiago Abascal de querer "paralizar" la región por "un problema que no existe".

En una entrevista con la Agencia Efe, Zafra tilda a Vox de "populista" y "de tratar de dividir a la sociedad" con "política vacía" para "llenar titulares".

"Si nos ponemos a hablar de problemas que sí existen son incapaces de dar soluciones", sostiene Zafra, que compara la polémica con el permiso parental con el debate del aborto, otro asunto que Vox ha llevado con varias iniciativas a la Asamblea "tratando de poner en una situación al resto de partidos", al igual que hizo Podemos.

Zafra sitúa a la formación que lidera Rocío Monasterio al lado de la izquierda al haber presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de rebajas fiscales previsto para 2020, del que se beneficiarían jóvenes, estudiantes y familias con personas en situación de dependencia a su cargo.

"La realidad no es que no quieran bajar impuestos, lo que no quieren es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid funcione bien porque sin eso no tienen razón de ser", asevera.

Pero confía que Vox cambiará su dirección en la negociación de los presupuestos regionales de 2020, que condicionan a la implantación del permiso parental, y "se darán cuenta de que no se puede hacer es paralizar una comunidad". "Quiero pensar que al final las bravuconadas llegan hasta cierto punto", señala.

La tramitación de los presupuestos de 2020 se encuentra en el aire, motivo por el que Vox rechaza el proyecto de ley de rebajas impositivas: antes de bajar impuestos piden unas nuevas cuentas regionales, que PP y Ciudadanos tendrán que negociar con ellos para sacarlas adelante.

El portavoz de Ciudadanos subraya que los actuales, prorrogados de 2019, son "unos buenos presupuestos" que han permitido ampliar el horario de Metro los fines de semana, el abono transporte para mayores de 65 años y comenzar un plan industrial de 500 millones de euros, y recuerda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna con las cuentas aprobadas por Mariano Rajoy en 2018.

"Si hacemos unos nuevos, que los haremos, serán mucho mejores, pero claro hay que ser maduro y tener en cuenta las necesidades del Gobierno de la Comunidad y de la región, eso se hace cuando eres suficientemente cabal para dejar a un lado tu exigencia mediática política de tu titular y darte cuenta que estamos aquí para trabajar para los madrileños", recalca.

Zafra está afrontando esta nueva legislatura "con ilusión" y desde otra posición al defender desde el Gobierno sus políticas en el Ejecutivo de coalición de Ciudadanos con el PP y niega que haya desavenencias entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs).

"No es una cuestión de dos gobiernos sino dos partidos en un mismo gobierno. Es la primera vez que se hace una colación en la Comunidad y vamos todos aprendiendo sobre la marcha", explica Zafra, y añade: "siempre vamos a tener diferencias. Es lógico y normal y sano, no pasa nada. Lo importante es que las diferencias no se conviertan en un insulto".

El grupo parlamentario de Cs recuperará la ley de protección de denunciantes por corrupción de la legislatura pasada y llevará este mes de febrero a la Asamblea "la ley 'antienchufados' para que la Comunidad de Madrid se convierta "justamente en lo contrario que ha convertido el PSOE el Ayuntamiento de Móstoles", donde la regidora, Noelia Posse, "enchufó a toda la familia que pudo".

El portavoz de Ciudadanos espera también que esta legislatura se puedan aprobar definitivamente la eliminación de los aforamientos que, remarca, "el PP y el PSOE no quisieron aprobarlo en la pasada".

Esperanza Ronda