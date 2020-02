Zafra acusa a Igea de deslealtad por abrir el debate de Cs en los medios

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, considera "positivo" abrir un "debate interno" para definir el futuro modelo del partido, pero ha acusado al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de falta de "lealtad" por hacerlo en los medios.

"Abrir debates internos es positivo pero hay que hacerlo con honestidad y lealtad. Creo que abrir debates internos en los medios de comunicación para ganar un titular no es lealtad ni debate, es populismo interno", ha señalado Zafra en una entrevista con la Agencia Efe.

El parlamentario madrileño y secretario general de Organización de Ciudadanos Marid confía que en la asamblea general de mediados de marzo que elegirá un nuevo líder para el partido tras la marcha de Albert Rivera "mejore el modelo" que llevó a la formación "de no existir a estar gobernando en cuatro comunidades".

"Habrá cosas mal, sí. Que está todo mal, bueno, eso sí es populismo, decir que está todo mal cuando hemos pasado de no tener casi representación en ningún sitio a gobernar para 20 millones de españoles", ha sostenido.

A su juicio, el cónclave de marzo servirá para "cambiar las cosas" que no funcionan con el proyecto de Ciudadanos "en un momento complicado", tras los últimos resultados electorales de noviembre.

"Si lo hacemos bien creo que todo el mundo se dará cuenta de que Ciudadanos seguramente en las próximas elecciones va a ser la única fórmula para reconstruir este país", ha aseverado Zafra, que considera que el nuevo proyecto debe liderarlo la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.

Zafra confía en recuperar la confianza de los españoles después de que su partido perdiera 2,5 millones de votos. "No sé si fue la situación, no nos explicamos bien, no nos vieron útiles... No lo sé, son muchas cosas", ha comentado.

Una vez se ha hecho autocrítica, habrá que "construir un modelo en el que todo el mundo se encuentre cómodo, contento y vea que Ciudadanos es la mejor fórmula para que el país se vuelva a reconciliar", ha indicado.

Por ello, ha pedido "altura política" ante la situación en Cataluña y tender la mano "si es necesario para conseguir que los independentistas no vuelvan a tener una mayoría".

Zafra cree que no se puede "perder más oportunidades" y aboga por concurrir con el PP y PSC en las próximas elecciones catalana para "ganar a los independentistas y dar una mayoría constitucionalista".