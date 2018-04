Zapatero vaticina que Ángel Gabilondo será presidente de Madrid y que le vendrá "muy bien" a la democracia española

Zapatero se ha pronunciado en estos términos en Elda (Alicante), donde ha asistido a la inauguración de la exhibición permanente de la vara de mando que perteneció al presidente de la II República Manuel Azaña y de la que la ciudad es custodia, al ser preguntado por la situación en la Comunidad de Madrid. En el acto ha estado presente la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Preguntado sobre si la presidenta madrileña, la 'popular' Cristina Cifuentes, no tiene otro remedio que dimitir tras la polémica por su máster, el expresidente socialista ha dicho que no le gusta dar consejos, "sobre todo cuando no son pedidos y cuando seguramente esta responsable política no está en su mejor momento y no lo está pasando bien".

Así, ha mantenido que "más que subrayar el demérito", debe subrayar la "gran confianza" que tiene sobre el portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de quien ha vaticinado que será presidente de los madrileños "en su momento y cuando le corresponda": "Es de las personalidades políticas más valiosas y sólidas en la vida política nacional", ha defendido.

"Ha sido ministro de Educación y tengo una gran confianza", ha expuesto y ha planteado que en la escuela de la democracia debe haber "una virtud casi republicana: no presumir, no acusar; un buen demócrata practica eso. Para el juicio están los medios, la opinión pública. Esto sería muy constructivo, casi un milagro, pero a veces hay milagros".

José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado que Gabilondo es catedrático de Filosofía y "un político de hondura" con el que compartió el Consejo de Ministros. "Una persona con grandes condiciones intelectuales y un gran saber de la vida", ha incidido y ha afirmado que por ello "no va a ser alguien que se va a inquietar y va a mostrar impaciencia; será presidente, es mi vaticinio, de la Comunidad de Madrid en su momento y cuando le corresponda; no le van a ver angustiado".