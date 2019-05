Zapatero pide a ERC y JxCat reflexión para no llegar "al aislamiento" en el tema del independentismo

Así lo ha hecho este viernes en Palencia en un acto de campaña en el que ha participado junto al candidato a la presidencia de las Cortes, Luis Tudanca, y la candidata a la alcaldía de la capital palentina, Míriam Andrés.

En este sentido, Zapatero se ha referido a las voces que dicen que el PSOE pone en peligro la unidad de España y les ha recomendado que vuelvan a empezar a conocer la historia de España porque todo es por un "delirio acusador" a los socialistas.

"Cuando estábamos luchando por el fin de ETA nos decían que estábamos jugando con las víctimas del terrorismo. Ahora cuando Pedro Sánchez está manteniendo el pulso con diálogo y no llevaba un día en Moncloa, ya le estaban acusando de que había vendido España a los independentistas", ha denunciado.

Esta "mentira absoluta" es lo que según él ha llevado al bloque de la derecha a la derrota electoral. Así, les ha explicado que han llegado a un estado de " desorden y dimisión" porque no saben por dónde van por una "excesiva obsesión" contra el Partido Socialista ha subrayado.

Y es que, según José Luis Rodríguez Zapatero, les ha ido mal porque han cogido el discurso de la extrema derecha que "es falso y le han difundido" y por eso hasta que no cambien ese enfoque de los grandes temas de España no tendrán la oportunidad de ser mayoría.

"Ya hicieron méritos conmigo y estos últimos meses cuando se dio la posibilidad de un cambio y prosperó una moción de censura por la corrupción, la fracción se ha despertado y cuando se pierden las cosas que son evidentes se acaba en un viaje a ninguna parte por no saber ni a dónde vas ni de dónde vienes", ha afirmado.

En otro orden de cosas, Zapatero ha apuntado que no ha pedido a la derecha que se abstengan en la presidencia de Pedro Sánchez, pero al menos deberían "por España y por ellos mismos" dejar de seguir con la gran falsedad de la venta del país a los independentistas por parte del gobierno socialista.

"Lo único que hacen es excitar pasiones y confundir a la ciudadanía y retrasar lo que inevitablemente va a ser un proceso de diálogo para que Cataluña recupere unos mínimos de convivencia y estabilidad, y que vamos a necesitar porque el proceso llegar llegará" ha afirmado.

Así, el ex presidente del Gobierno ha señalado que el patriotismo se demuestra en la oposición, como él hizo firmando el pacto contra el terrorismo con Aznar, pero considera que "no ayudan a España" sino que además quieren es que se ponga "cada vez peor".

"No les importa tanto España como no estar en el Gobierno de España. El día que estando en la oposición vea un acto de patriotismo, de compromiso, que no estén con esa ambición, el día que les vea a arrimar el hombro, empezaré a creer en su patriotismo", ha finalizado.