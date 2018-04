Zapatero: Gabilondo será presidente de Madrid, y lo será cuando corresponda

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado su convencimiento de que Ángel Gabilondo presidirá la Comunidad de Madrid y ha añadido que llegará al cargo "en su momento, cuando corresponda".

Rodríguez Zapatero ha sido preguntado por Efe por la situación de la presidenta madrileña, la popular Cristina Cifuentes, antes de inaugurar la exposición permanente de la vara de mando del presidente de la II República Manuel Azaña en el vestíbulo del ayuntamiento de Elda (Alicante), uno de los últimos reductos republicanos durante la Guerra Civil.

"Ángel Gabilondo será presidente de la Comunidad de Madrid, es mi vaticinio, y lo será en su momento, cuando corresponda", ha declarado el socialista, quien ha añadido que al candidato del PSOE "no le verán angustiado" por el momento en el que llegará al cargo, en referencia a si será mediante la moción de censura o cuando lleguen las elecciones.

Sobre Cifuentes, Rodríguez Zapatero ha evitado valorar su actuación: "Fíjese que no me gusta dar consejos, sobre todo cuando no son pedidos y esta responsable política no está en su mejor momento, no lo está pasando bien".

"Más que subrayar el demérito (de Cifuentes), tengo gran confianza en Ángel Gabilondo", de quien ha asegurado que es "una de las personalidades políticas más valiosas y más solidas de la vida política nacional".

Ha insistido en que tiene "gran confianza" en Gabilondo, del que ha recordado que es catedrático de Filosofía y "un político de hondura" y de "grandes condiciones intelectuales y saber de la vida".

Según Rodríguez Zapatero, Gabilondo "no es alguien que se inquiete o de impaciencia", por lo que en estos días "no le verán angustiado" ante la posibilidad de ser presidente mediante la moción de censura.

"Vendrá bien a la Democracia presidentes de comunidades autónomas como Gabilondo, por su trayectoria de hondura, un poco republicana, como la que tiene Ximo Puig", ha apostillado también en referencia al president valenciano.

El expresidente del Gobierno socialista ha puesto de manifiesto una frase que dijo cuando ocupaba la Moncloa sobre que le gustaría que le recordaran más como un "gran demócrata" que como un gran líder, y ha considerado que ésta es una virtud republicana.

También ha abogado por "no presumir y no acusar", una actitud que, en su opinión, "un buen demócrata practica", algo que "sería muy constructivo en la tarea pública" aunque es consciente de que es "casi un milagro".