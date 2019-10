Zapatero felicita al Gobierno por la exhumación y recuerda las críticas que levantó la Ley de Memoria Histórica

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha asegurado que la exhumación de Franco "supone un salto para una democracia más perfecta" y ha señalado que valores de "libertad y pluralismo" son hoy más fuertes en nuestro país.

El exdirigente socialista ha felicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la acción, asegurando que "no ha sido fácil" tomar esta decisión. A su juicio lo importante es "saber llegar", y "no antes o después", afirmando que no comparte las críticas porque la exhumación de Franco tendría que haber sido hace décadas.

"Ahora parece fácil, pero no lo ha sido. Y no lo ha sido para este gobierno", ha señalado Zapatero, quien, en todo momento, ha hecho hincapié en el proceso vivido desde que en 2007 se aprobara la Ley de Memoria Histórica.

Así ha indicado que la legislación aprobada por su administración tuvo "amplia contestación", y ha recordado los insultos contra su persona por esta ley, pero, ha puesto en valor que la exhumación hoy ha tenido una "mínima contestación".

A su juicio, se ha producido un proceso "generacional", por el cual las personas más jóvenes iban adquiriendo conciencia y había "mayor clamor por la reparación injusticias, la afirmación de grandes valores y la negación de la exaltación de la dictadura".

"El proceso responde a esta evolución casi natural", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que cada paso que se ha dado en esta dirección ha servido para el "afianzamiento de la democracia" y para "la recuperación del honor y dignidad de las victimas".