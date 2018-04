Zapatero dice que garantizará que las presidenciales en Venezuela sean democráticas

El exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quién viene actuado como mediador entre el Gobierno venezolano y los opositores, aseguró en una entrevista difundida hoy que garantizará que las elecciones presidenciales de ese país cuenten con lo "básico" de una democracia.

Rodríguez Zapatero, quien estuvo en Caracas la semana pasada de acuerdo con la información ofrecida a Efe por su oficina en España, concedió una entrevista al canal privado Venevisión en la que dijo que las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo sí se celebrarán y se harán "en paz".

"Seré garante de que el proceso electoral del 20 mayo reúna los requisitos básicos de una democracia, porque si no yo no estaría participando en esta tarea, vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo", dijo al tiempo que aseguró que estas elecciones sí se celebrarán y será "en paz".

En esta entrevista -publicada en la página web de Venevisión y retransmitida en parte por el canal estatal VTV- Rodríguez Zapatero dio más detalles de las conversaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores para lograr un acuerdo que dejara satisfechos a ambos factores en las elecciones.

Tras el fracaso de ese proyecto de acuerdo con la decisión de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayor coalición opositora, de no participar en las elecciones presidenciales, el expresidente español atribuye buena parte de la responsabilidad al expresidente del Parlamento y líder del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges.

El político socialista sostuvo al término de los encuentros, que él tuvo "la convicción de que el acuerdo estaba prácticamente hecho", y que aunque el proceso de entendimiento entre las partes aún tenía asuntos pendientes, estaba seguro de la voluntad de todos, y de que ese "era un acuerdo bueno".

"Quien puso en ese momento más dificultades fue el líder de Primero Justicia, Julio Borges. En fin, sus razones tendrá, cuenta con mi respeto, pero él sabe que habíamos llegado allí, prácticamente llegado a la cima", dijo Zapatero.

Reiteró una vez más que su participación en la crisis política venezolana busca "ayudar", que su rol no busca "poner el dedo o señalar los defectos de este país o los que pueda tener o de unos líderes o de otros líderes".

"Mi tarea es intentar buscar consensos, acuerdos sacar lo mejor y es mucho que los venezolanos tienen dentro de sí a pesar de la situación política, mi tarea fundamental ha sido esa, luego promover un diálogo entre gobierno y oposición, que hemos tenido diversos intentos, diversos momentos en los que hemos estado cerca de un acuerdo", acuñó.

Indicó que tras las elecciones del 20 de mayo se debería procurar llegar a un "gran acuerdo político" entre los diferentes sectores.

Rodríguez Zapatero participa desde hace casi dos años como el líder de un equipo de mediadores que intenta lograr un acuerdo de Maduro y su Gobierno, con los opositores agrupados en la MUD para poner fin a la crisis política en la que está sumido el país.

Así las cosas, Rodríguez Zapatero ha mantenido reuniones frecuentes con todos los líderes políticos del país, incluido Leopoldo López, quien hasta hace unos meses estaba en una prisión militar en aislamiento parcial, sin embargo los opositores aseguran que hasta ahora no han logrado sus requerimientos esenciales.

El único representante de la MUD que participará en las elecciones es el exgobernador Henri Falcón, sin embargo no cuenta con el apoyo de la plataforma, y esta en cambio ha hecho un llamado nacional a no participar en las urnas porque asegura que el proceso será fraudulento.