Zapatero afirma que la memoria histórica es "democracia, dignidad y paz interior"

"Esto que estamos haciendo es democracia, dignidad y paz interior" ha señalado Rodríguez Zapatero en su intervención en las VI Jornadas de Historia del Socialismo 'Juan Ramón Ferreira Díaz' que se celebran este sábado en Valencia de Alcántara (Cáceres).

Un encuentro en el que ha acompañado a Conchita Viera, hija del alcalde socialista represaliado en 1936 y cuyos restos han sido recuperados en una antigua mina cercana a la localidad junto a otro casi medio centenar de vecinos, y de quien ha dicho que es una mujer que "explica como nadie qué significa la reivindicación de la memoria histórica".

"A mí me gustaría que alguien pudiera mirar a los ojos a Conchita y decirle que esto que estamos haciendo es negar la transición, abrir alguna herida, dividir. Esto que estamos haciendo es democracia, dignidad y paz interior", ha aseverado.

"Es un deber democrático esencial. No hay una democracia con una buena salud que no conozca la historia de su país, no me alcanza a imaginar que derecho puede haber más fuerte", ha añadido.

Conchita Viera, cuyo padre Amado fue fusilado en septiembre de 1936 y arrojado a una fosa común, ha centrado el cariño y la admiración de la militancia socialista reunida en Valencia de Alcántara durante este jornada.

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha mostrado "conmovido" por lo que es "capaz de conseguir la memoria, el tesón, la voluntad y la dignidad de personas como Conchita Viera, marcada por el drama y la injusticia de una dictadura que le quitó a su padre por defender la libertad, la igualdad y la solidaridad".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha destacado en su intervención que lo primero que hizo su cuando llegó al gobierno provincial fue recuperar el convenio sobre la Memoria Histórica que eliminó el PP.

"Nunca pudimos imaginar fue todo lo que hemos podido aportar a la Memoria Histórica, a las personas, a las familias que tanto han sufrido", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "hay mucha gente aún en las cunetas de nuestro país, que merecen dignidad, reparación, memoria y justicia".

La jornada ha sido inaugurada en la jornada de mañana por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha señalado que la Ley de Memoria Histórica de Extremadura que se está tramitando en la Asamblea es una deuda con los represaliados y es "un canto a la democracia".

La VI Jornada de Historia del Socialismo fue introducida por el Alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, quien ha destacado que con el "granito de arena" de los socialistas se puede decir que con mina Terria se ha ganado en "memoria, justicia y reparación" para todos los compañeros.