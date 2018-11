Zapatero: la memoria histórica es "democracia, dignidad y paz interior"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hoy la importancia de la memoria histórica, porque, a su juicio, supone "democracia, dignidad y paz interior".

Rodríguez Zapatero ha participado hoy en unas jornadas sobre Memoria Histórica en Valencia de Alcántara (Cáceres), donde ha conocido los trabajos de exhumación realizados en la mina Terría, fosa común donde fue asesinado por el franquismo el alcalde de la localidad Amado Viera.

A las jornadas ha asistido la hija del edil asesinado, Conchita Viera, cuya presencia ha aprovechado Zapatero para señalar que le gustaría saber "si alguien puede mirarle a los hijos y decirle que esto que estamos haciendo es abrir alguna herida, es dividir, es negar la transición".

"Esto que estamos haciendo es democracia, es dignidad y es paz interior, -ha dicho el expresidente (2004-2011) en declaraciones previas al acto- y esto es lo que debería quedar en toda la sociedad española".

Para Zapatero, la Ley de Memoria Histórica y el proceso de conocimiento, reivindicación, reparación, respeto y paz a la familias que tenían personas desaparecidas, muchas de ellas en fosas comunes, "son un deber democrático esencial".

En su opinión, "no hay una democracia con buena salud que no conozca la historia de su país, que no dé el derecho al descanso y a la paz interior que supone para una familia saber donde estaba, y poder honrar a alguien que perdió y desapareció".

Asimismo, ha dicho que no es capaz de imaginar "qué derecho democrático puede haber más fuerte" que éste, y por ello ha felicitado al Ayuntamiento de la localidad, a la Diputación cacereña y a las Juventudes Socialistas que hayan tenido "la tenacidad" de llegar a la mina Terría a partir, fundamentalmente, de la Ley de Memoria Histórica y de la investigación de los historiadores.

Ha añadido que "como casi siempre en el dolor y en la tragedia, lo que se ha conocido era peor de lo que se imaginaba", pues no en vano en las jornadas se ha expresado que en la mina Terría se han encontrado los restos de 48 personas.

En su discurso de clausura de las jornadas, José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que "cuando no quede ni una sola familia sin conocer el paradero de sus seres queridos, este país vivirá más en paz".

Zapatero ha indicado que no se puede reprochar a la Transición no haber impulsado este ámbito como lo hizo la Ley de Memoria Histórica, y ha confiado en que con Pedro Sánchez llegue de nuevo una "etapa de progreso".

También ha lamentado que algunos partidos políticos democráticos "reaccionen al nuevo paso que se va a dar, muy relevante, para ese largo recorrido que supone la afirmación de la memoria democrática, exhumando los restos de (Francisco) Franco del Valle de los Caídos".

Rodríguez Zapatero ha mostrado su "tristeza" y "preocupación" ante el hecho de que haya partidos políticos que "reaccionen igual que ante la Ley de Memoria Histórica", y ha añadido que daría todo su esfuerzo, su capacidad de convicción "y las horas necesarias" para "persuadir y convencer" a todas las formaciones en este sentido.