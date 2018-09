Zapatero apela a la igualdad de género para avanzar como sociedad

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero apeló hoy a la igualdad de género para avanzar hacia un mundo desarrollado, y señaló que el machismo "es una de las peores pestes de la sociedad".

"Una sociedad digna y un gobierno digno no tienen otra prioridad que proteger a la mujer", dijo Rodríguez Zapatero al pronunciar la conferencia "La igualdad de género como derecho", organizada por el Ministerio de la Mujer, en la sede de la Cancillería.

Señaló, en presencia de la ministra de la mujer dominicana, Janet Camilo, y de otros funcionarios, que la igualdad, tanto en las instituciones públicas como privadas, así como en la cultura y otras áreas, influye y acelera la transformación social.

Asimismo, consideró que la principal política pública en favor de la mujer tiene que ver con la lucha a favor de la igualdad, el empoderamiento y el trabajo, "que permitan a las mujeres tener representación social, política y económica".

Rodríguez Zapatero (2004-2011) dijo que fue el primer presidente del Gobierno de su país en declararse feminista, y que durante su gestión se aprobaron medidas de protección integral a favor de la igualdad.

"El feminismo no es una ideología, es un principio constitutivo de la democracia (...) quienes lo ven como una doctrina caen en el pozo de la ignorancia", apuntó, y llamó a no votar por el político "que no se declare feminista".

Señaló que la violencia de género "es la expresión más profunda de la dominación y debe avergonzar a los hombres" y que "la lucha contra la violencia hacia la mujer debe ser una prioridad y todos los partidos políticos deben trabajar en consenso".

Al final de su conferencia el expresidente del Gobierno español hizo una mención especial a favor de las mujeres discapacitadas, que, a su juicio, están más expuestas a la violencia de género.

"Sabemos que las mujeres con discapacidad han estado escondidas, marginadas, olvidadas", y llamó a hacerlas "visibles".

Rodríguez Zapatero participará hoy junto al canciller dominicano, Miguel Vargas, en la conferencia "Política de éxito en seguridad vial.