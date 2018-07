Zapatero apoya que se ilegalice a la Fundación Francisco Franco

En declaraciones a los periodistas, Zapatero ha señalado que le parece "bien" que se vaya a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Asimismo, ha manifestado que está trabajando en escribir y reflexionar sobre las cosas que se pusieron en marcha durante su periodo de Gobierno, y ha señalado que "es muy interesante lo que ha pasado en España con el tema conocido de la memoria histórica, porque hay una auténtica evolución generacional sobre el posicionamiento que se ha tenido".

"La generación de mis padres, que había sufrido más que nosotros las consecuencias de la dictadura y la Guerra Civil, entendió que la transición nos llevaba a que no fuera un tema central y pasáramos páginas lo más rápidamente posible", ha señalado Zapatero, que ha añadido que "a medida que hemos pasado la democracia, que todo el mundo ha nacido ya en democracia, que todo el mundo hace de la libertad, la justicia y la reparación histórica un valor tan irrenunciable, las nuevas generaciones, a partir del año 2000, consideran que tienen el derecho a ser la generación que ponga la memoria histórica en el lugar que le corresponde, ya si ningún problema a la hora de que se afecte a nuestra convivencia".

A juicio del expresidente del Gobierno "es curioso que se están produciendo con el debate de la reforma de la Memoria cosas que no se plantearon", como "la salida del dictador del Valle de los Caídos, que se dejó apuntada con un informe en el año 2011, o que la ley vigente no sanciona al ayuntamiento que no quita una calle, porque uno espera que la ley se cumpla sin tener que sancionar y ahora el que no cumpla, se sanciona".

Finalmente, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que lo que le parece "más importante es que el PP se sume y apoye, porque eso sería el mejor síntoma". En este sentido, ha añadido que "los que reivindicamos la memoria demostramos que no era abrir heridas ni reivindicar lo peor de todo lo que fue la dictadura, era simplemente que la gente tiene derecho a la memoria personal y que un país tiene derecho a su dignidad histórica".