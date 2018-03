Zapatero: El momento del diálogo con Cataluña llegará y lo hará el PSOE

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado hoy convencido de que en la crisis de Cataluña, cuando existan las condiciones para ello, se abrirá paso el diálogo y ha pedido a su partido que lo lidere: "El momento del diálogo llegará y lo hará el PSOE", ha proclamado.

"Antes o después, cuando existan las condiciones para ello, solo el diálogo, el entendimiento y el acuerdo nos llevará a refundar un periodo de estabilidad en nuestro modelo territorial y hay que hacerlo en Cataluña, con Cataluña y con la gran mayoría de las fuerza políticas", ha dicho Zapatero ante unos 500 militantes y simpatizantes en la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera.

Tras apuntar que por eso es "imprescindible" el funcionamiento de la comisión de evaluación del estado autonómico que impulsaron los socialistas en el Congreso, Zapatero ha asegurado que llegará el momento en España de "renovar el acuerdo de identidad y reformar competencias".

"Hay que sentarse, porque la ruptura es un fracaso colectivo, de quien la promueve y de quien la llegara a aceptar, y España desde 1977 no acepta fracasos colectivos", ha argumentado.

Por eso ha sostenido que el PSOE tiene la "responsabilidad decisiva de convertir el conflicto catalán en una nueva etapa de reformas y de unidad de España en su pluralidad y diversidad".

También se ha mostrado convencido de que "va a quedar en el haber del PSOE el apoyo al 155 y su posición estos meses" en la crisis de Cataluña, porque "cuando las cosas se hacen porque es lo que hay que hacer y por defender la unidad de España, con eso no le va a ir mal nunca al PSOE".

En su clase maestra sobre "Negociaciones Políticas", el expresidente se ha referido a otros asuntos de actualidad, como el debate sobre las pensiones, en el que ha pedido "a todos, empezando por el Gobierno, un poco de prudencia, responsabilidad y sensatez".

Tras advertir de que este es un problema "grave" y "serio", ha abogado por "mejorar los ingresos" -"y hay vías" para ello, ha apuntado- pero ha dicho que "ante todo hay que renovar el acuerdo" del pacto de Toledo, "y si el Gobierno no acepta, proponerlo al país".

Ha reivindicado además que, cuando congeló las pensiones en 2010 -"no las mínimas"- no tocó la hucha de la Seguridad Social como un "gesto de responsabilidad pensando en las pensiones del futuro".

Sobre la movilización del 8-M, Zapatero ha dicho que "socialismo es feminismo" y que echa de menos que su partido no haya hecho un trabajo "más duro contra la trata de mujeres y la prostitución".

"Me he quedado con las ganas de hacer algo contundente contra la prostitución en este país, me gustaría ver al partido encabezando esa batalla con toda determinación", ha desvelado.