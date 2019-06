Zapatero, sobre la querella de Vox: "No voy a dar protagonismo a los que solo conocen el lenguaje de zaherir"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este viernes que no va a dar protagonismo "a los que solamente conocen el lenguaje de zaherir, de la ignominia y de destruir", en referencia a la querella presentada por Vox contra él.

Así lo ha señalado Zapatero este viernes en Oviedo minutos antes de recibir la Insignia de Oro de UGT Asturias 2019, donde ha sido preguntado por los medios sobre la querella criminal presentada por la formación de Santiago Abascal en la Audiencia Nacional.

Entre otros, le acusan de un delito de "colaboración con banda armada" por las negociaciones que su Gobierno mantuvo con la banda terrorista ETA.

"La extrema derecha tiene una capacidad para inocular las peores tentaciones y la democracia exige contención, así que voy a contenerme", ha respondido Zapatero, que ha señalado que "lo relevante" es que la banda terrorista abandonó las armas. "Nos costo mucho esfuerzo, superamos esa pagina tan difícil y tan dura", ha recordado.

"No les quiero dar la más mínima propaganda ni protagonismo a los que solamente conocen el lenguaje de zaherir, de la ignominia y de destruir", ha afirmado Zapatero en referencia a Vox.

DERECHOS LGTB

Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTB, el ex presidente ha sido preguntado por la situación de los derechos de este colectivo en España. Así, ha asegurado que se ha "avanzado mucho en pocos años", aunque ha advertido que ante la extrema derecha "y las posiciones reaccionarias, discriminatorias, sexistas, homófobas, racistas e intolerantes hay un riesgo".

Por eso, ha abogado por que todo los poderes públicos y toda la sociedad estén "vigilantes y firmes" para defender unos derechos "que no solo están en ley, sino que están en la Constitución, el derecho a la igualdad y el derecho a la diversidad".

Zapatero ha mostrado su confianza en la sociedad española a la hora de defender esos derechos "porque es quizá en el mundo la más comprometida con la diversidad y con la igualdad como principio entre todos los ciudadanos, especialmente entre hombre y mujeres".

"Tenemos, un momento social muy poderoso, aunque siempre hay quien no lo acepta, aunque sea muy minoritario y escuchamos cosas que no se si producen repugnancia por un lado y que me resultan histriónicas. Nos decidimos a hacer un país más decente y la decencia es igualdad y respeto y creo que no vamos a dar marcha atrás como país", ha sentenciado.