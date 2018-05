Zaplana, cesado como miembro de Consejo Social de Politécnica de Cartagena

El Gobierno de Murcia ha cesado hoy a Eduardo Zaplana como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ya que, según ha explicado la consejera portavoz, Noelia Arroyo, "no caben comportamientos que no sean ejemplares en quienes representan a las instituciones públicas".

La portavoz ha considerado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha actuado de "manera contundente" tras la detención ayer del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana acusado de blanqueo y delito fiscal.

"No tenemos una varita mágica, y no podemos detectar qué va a pasar con determinadas personas ni somos responsables de sus hechos", ha señalado en relación con su nombramiento en 2016 como vocal del Consejo Social de la UPCT a propuesta del anterior Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez.

En cualquier caso, ha considerado que se ha hecho "lo que procedía en este momento" al destituirlo de ese cargo porque "no caben comportamientos que no sean ejemplares en quienes representan a las instituciones públicas de la Región de Murcia".

"No caben personas sobre quienes haya sospecha de comportamientos que no sean ejemplares, no caben", ha insistido, y ha reiterado que cualquier persona que esté "bajo sospecha y dañe la credibilidad y la imagen de las instituciones públicas" no puede formar parte de ellas.