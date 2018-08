Zeid: Annan era el mejor ejemplo para la humanidad por su decencia

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, afirmó que el hoy fallecido ex secretario general de la ONU Kofi Annan era el mejor ejemplo para la humanidad.

"Estoy de luto. Kofi era el mejor ejemplo, el paradigma de la decencia y la gracia. En un mundo lleno de líderes que son todo menos eso, nuestra pérdida, la pérdida del mundo, todavía duele más", afirmó Zeid en un comunicado.

El alto comisionado sostuvo que Annan era "el amigo de miles y un líder para millones".

Zeid recordó como Annan fue su jefe directo, un superior que hablaba directo y que siempre fue valiente, y que a lo largo de los años se convirtió en un querido amigo.

"Cuando en mi actual cargo, me he sentido aislado y solo políticamente (lo que ha sido habitual en los últimos cuatro años) me iba con él a caminar por Ginebra y lo escuchaba. Cuando una vez le dije que todos se quejaban de mi. Él respondió: estás haciendo lo correcto deja que se quejen".

"Hay algunos seres humanos que no se pueden reemplazar, muy pocos. Kofi Annan está entre ellos. Adiós mi querido amigo", concluye Zeid.