Zelenski reclama a Merkel, sin éxito, un aumento de las sanciones a Moscú

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, reclamó este martes a la canciller alemana, Angela Merkel, aumentar las sanciones europeas a Moscú, petición que aparentemente cayó en saco roto, pese a los intentos de Berlín de mantener una estrecha relación con Kiev.

"No queremos que los socios europeos sufran por las sanciones, pero es el único instrumento que vemos para acabar con el conflicto sin derramar sangre", afirmó Zelenski en su primera visita de trabajo a Alemania, tras insistir en la necesidad de elevar las ya existentes.

"Mientras no haya progresos en el proceso iniciado con los Acuerdos de Minsk no podemos pensar en levantar esas sanciones", apuntó por su parte Merkel, quien puso énfasis en el término "mantener", pero no elevar esas medidas, algo sobre lo que hay un gran "consenso" en la UE.

Zelenski, quien acudía a Berlín tras haberse entrevistado en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su determinación a reactivar el llamado formato de Normandía -cumbres entre Ucrania y Rusia con la mediación de Francia y Alemania-, aunque sin concretar cuándo podía producirse la siguiente cita.

"Tanto Macron como yo coincidimos en la voluntad de recuperar ese formato en cuanto sea posible", afirmó Merkel, quien aseguró que tanto Berlín como París están "preparados", pero evitó avanzar fechas o calendario posible.

La canciller dijo que, pese a la falta de avances, los Acuerdos de Minsk son el único "marco" disponible para tratar de recuperar la "soberanía nacional y la integridad territorial" de Ucrania, en alusión en el conflicto armado con los separatistas prorrusos en el este del país.

Las diferencias entre ambos líderes fueron asimismo evidentes en el tema del Nord Stream 2, el gasoducto en construcción que unirá directamente Rusia y Alemania a través del mar Báltico. Berlín ha defendido este proyecto pese a las fuertes críticas de muchos socios europeos -nórdicos, bálticos y Polonia- y también de Estados Unidos y de la propia Ucrania, pues lo ven como un balón de oxigeno político y económico para Moscú.

Los reparos de Ucrania a este proyecto tienen que ver además con su potencial pérdida de ingresos estatales por una caída de las tasas de tránsito que cobra por el gas ruso que cruza su territorio hacia los clientes europeos (entre ellos, alemanes).

"Tenemos opiniones diametralmente opuestas", reconoció Zelenski al referirse al Nord Stream 2, aunque recordó que la canciller le ha prometido que las conductos ucranianos seguirán "llenos de gas" pese a la apertura de la infraestructura ruso-alemana.

Merkel aseguró que para ella es "muy importante" la cuestión de asegurar un volumen de tránsito para Ucrania y recordó las dificultades económicas y financieras que atraviesa el país, que tuvo que aceptar un programa del Fondo Monetario Internacional, un "camino difícil".

Por encima de esas disonancias, ambos líderes se esforzaron en mostrar sintonía, en parte necesitados de pasar página tras el claro apoyo que Merkel dispensó a Petró Poroshenko, el antecesor de Zelenski, al que el conocido actor ucraniano derrotó por amplísima diferencia en las últimas elecciones presidenciales.

Poroshenko fue, en su etapa presidencial, visitante habitual de la Cancillería alemana y su último encuentro con Merkel en Berlín fue nueve días antes de la segunda vuelta de los comicios ucranianos, con los sondeos favoreciendo claramente a Zelenski.

Por encima de las cortesías que se dispensaron, la imagen del día no se produjo en la comparecencia conjunta, sino al ser recibido el presidente ucraniano por Merkel en el patio de la Cancillería.

A Merkel le sobrevino un visible temblor, de pies a cabeza, que la líder trató inútilmente de disimular, mientras sonaba el himno alemán.

"Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", explicó luego la canciller, preguntada por esa cuestión, tras su reunión con el líder ucraniano.

La dirigente alemana atribuyó así a un supuesto problema de deshidratación el temblor, pero las imágenes se convirtieron rápidamente en objeto de comentarios en los medios alemanes y de rumores sobre su estado de salud.

Merkel, quien el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato tras las elecciones generales del pasado 2017.