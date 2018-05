Zoido advierte de que no habrá impunidad en la corrupción

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha advertido hoy de que "no va a haber impunidad, porque es lo que exige el Estado de derecho", sobre la operación anticorrupción que se desarrolla en Cataluña por el presunto desvío de subvenciones públicas.

Sobre la relación de estos registros y las más de 30 detenciones de esta operación con el proceso independentista, el ministro ha dicho a los periodistas que habrá de ser la investigación policial, aún en marcha, la que lo determine.

Durante su visita al Museo Arqueológico de Sevilla, donde ha hecho entrega de 791 piezas arqueológicas intervenidas por la Policía Nacional, Zoido ha preferido no contestar a las preguntas sobre la sentencia de la Gürtel, porque aún no la había leído.

"No me atrevo a hacer ahora mismo un comentario sobre una sentencia que ni siquiera he leído,... Yo creo que por lo menos leerla de una manera serena es obligado antes de emitir una opinión", ha explicado.

Tras reiterar que "la tolerancia tiene que ser cero contra la corrupción", el ministro se ha referido a la operación policial que se desarrolla en Cataluña y ha señalado que a los detenidos se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en subvenciones, entre otros.

Zoido, que ha aclarado que carece de acceso a las diligencias por ser secretas, ha señalado que la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, ha practicado registros en la Diputación de Barcelona, en la Generalidad de Cataluña y en la sede de varias organizaciones sin ánimo de lucro.

Estas actuaciones se han producido en las provincias de Barcelona, Tarragona y Gerona, por parte de la UDEF de la Policía Nacional.