Zoido mantiene su confianza en la extradición de Puigdemont: "Al final va a resplandecer la verdad"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado convencido este martes en que la ampliación de información permitirá finalmente que la euroorden se aplique "como tal" y el expresidente catalán Carles Puigdemont será extraditado a España. "Estoy convencido de que al final va a resplandecer la verdad", ha asegurado.

En una entrevista en el Programa de AR en Telecinco, recogida por Europa Press, el ministro ha insistido en el carácter "violento" de las acciones impulsadas por los líderes y simpatizantes del movimiento independentista en Cataluña, aunque como juez de carrera ha comenzado señalando que su intención "no es discutir o poner en entredicho" la resolución del tribunal alemán que negó el delito de rebelión y cuestiona el de malversación para entregar a Puigdemont.

Ha recordado que la entrega de Puigdemont está "judicializado" y que la instrucción del juez del Tribunal Pablo Llarena es "minuciosa" respecto a los delitos que se imputan. "No es una decisión política del Gobierno alemán", ha explicado Zoido, que ha añadido que ante el tribunal de Schleswig-Holstein no cabe recurso "pero sí solicitar medidas de ampliación de información para demostrar lo que estamos haciendo y para que la euroorden como tal sea un instrumento jurídico de colaboración".

Zoido ha insistido en que los "informes minuciosos" de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra confirman que hubo "más de 300 actos en el que se ejerció violencia" por parte de independentistas contra personas, agentes de las Fuerzas de Seguridad, autoridades judiciales, edificios públicos y contra la normal convivencia. De hecho, ha comentado que sería esto lo que le diría a su homólogo alemán.

En concreto, ha recordado la "ocupación" de las inmediaciones de la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre en respuesta al registro ordenado por el Juzgado 13 de Barcelona contra los responsables de la logística del referéndum ilegal del 1-O. "¿Es violencia cómo dejaron los coches de la Guardia Civil o que la propia secretaria judicial fuera sacada por la azotea porque no le garantizaban su seguridad?", se ha preguntado.

También ha citado los "cientos de escraches" contra agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el abandono forzado de los hoteles donde descansaban tras actuar en cumplimiento de las órdenes judiciales, o que se "tiraran artefactos explosivos y cercaran sedes policiales".

CRITICA LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Zoido ha respondido afirmativamente al ser preguntado si estos informes fueron enviados al tribunal alemán que contradijo la investigación del juez del Supremo. "Me gustaría que me explicaran qué entienden por violencia", ha dicho en referencia a los miembros del tribunal de Schleswig-Holstein que dejó en libertad provisional a Puigdemont tras ser arrestado cuando viajaba en coche desde Finlandia a Bélgica, donde fijó su residencia tras su huida para no personarse ante el Tribunal Supremo.

En este punto, Zoido ha insistido en que la euroorden lo que tiene que decir es "si hay o no causa" contra Puigdemont. "Si va a hacer primero una valoración de todas las pruebas, por nuestra parte también la haremos", ha añadido.

Zoido ha censurado la insistencia de los líderes independentistas a la hora de proponer a candidatos con causas pendientes en los tribunales, como es el caso del exlíder de la ANC Jordi Sánchez. Lo atribuye a una "provocación": "Que presenten a una persona que pueda sacar los votos. Esta otra es imposible".

También ha relacionado los registros y la investigación ordenados este martes por la Audiencia Nacional contra al menos dos líderes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Barcelona con el carácter "violento" de esta estructura horizontal y sin jerarquía que, según ha subrayado, son "similares a los comités de defensa cubanos".