Zoido niega que tuviera constancia de ningún chantaje a Cifuentes con el vídeo del supermercado

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, niega que tuviera constancia de que Cristina Cifuentes hubiera sufrido ningún tipo de chantaje con el vídeo del robo en el supermercado que finalmente ha visto la luz. Durante su mensaje de dimisión, Cifuentes aseguró que el vídeo formaba parte de "un chantaje" que ella misma había puesto en conocimiento de la Policía "hace años".

En una entrevista en el diario malagueño Sur, el ministro asegura: "A mí no me constaba nada. A mí ella jamás me dijo que la estuvieran chantajeando con el tema del vídeo". Zoido es ministro de Interior desde octubre de 2017, con lo que la denuncia habría llegado con anterioridad, cuando Zoido era líder de la oposición popular en el Ayuntamiento de Sevilla. " Yo, desde luego, no tenía conocimiento de la existencia de ese vídeo. Ahora dicen que se conocía, pero yo no tenía conocimiento. Ni cuando sucedió, yo vivía en Sevilla y me dedicaba a otras tareas, ni ahora".