Zoido se declara defensor del derecho huelga y pide combatir brecha salarial

Bruselas, 8 mar (EFECOM).- El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, se declaró hoy defensor del derecho de huelga y abogó por la adopción de medidas para poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres.

"Siempre he sido defensor del derecho de huelga (...) al que le parezca bien que la haga y al que no, también tiene el derecho a no hacerla. Pero eso siempre dentro del respeto", dijo Zoido al ser preguntado sobre la huelga de mujeres convocada hoy en España, a su llegada a una reunión de ministros europeos del Interior.

El ministro subrayó que "todos tenemos que hacer esfuerzos", tanto a nivel nacional como autonómico y local, "para reducir esa brecha salarial de género, que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna explicación y que de justicia es que desaparezca algún día ya".

Zoido destacó el esfuerzo que se ha hecho en España "para conseguir cada día acortar más la brecha salarial de género", e indicó que el país se encuentra "muy por encima de la media europea" a la hora de combatir ese problema.

En ese contexto, puso de relieve la recuperación del empleo femenino tras la crisis económica, que ha sido "total" y añadió que hoy existe en España "la mayor afiliación" femenina a la Seguridad Social, de millones de mujeres.

Admitió, no obstante, que "tenemos que seguir tomando medidas para que cada día se reduzca más la brecha salarial de género".